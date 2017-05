Le Point avec… Mme Zahra Omar Ahmed Responsable du département informations et études

« La chambre de commerce organise en collaboration avec l’Ambassade US et le Camp Lemonnier ces journées portes-ouvertes depuis plusieurs années maintenant. Et au fil du temps, l’exercice s’est amplifié avec un format sans cesse amélioré qui a permis de rapprocher les opérateurs économiques et le Camp Lemonnier, du moins dans ses besoins en biens et services et les marchés qu’il offre. Cette année, nous sommes réjouis de la forte affluence de la communauté d’affaires qui a fait montre d’intérêt et qui sans cesse accroit ses parts de marché dans la fourniture de biens et services et l’accès aux contrats du Camp militaire américain dans notre pays.

La CCD travaille donc à élargir le marché national et permettre aux entreprises de pouvoir compter sur de nouvelles débouchées pour leurs biens et services ainsi que les contrats qu’ils peuvent gagner grâce à cette présence militaire américaine. Ainsi, nous sommes engagés à briser les barrières qu’elles soient linguistiques en renforçant la maitrise de l’anglais des affaires, mais aussi en formant nos entrepreneurs en procédures de passation de marché chez nos partenaires militaires américains.

Nous nous efforçons également à apporter des réponses aux défis posés parfois par le manque de capacités voire les faiblesses de nos entreprises par rapport à la concurrence étrangère en matière de satisfaction des besoins colossaux et en tout genre du Camp Lemonnier. Nous comptons donc renforcer notre action en partenariat avec les autorités publiques mais aussi l’Ambassade US afin que le Programme «Djibouti First » puisse pleinement profiter à notre tissu économique et à la communauté d’affaires. »