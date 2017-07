Le point avec ….M. Mohamed Moumin, présidentde la commission des arbitres de la FDF

C’est la première fois que la commission des arbitres reçoit un lot important d’équipements de la part d’un opérateur privé en occurrence les établissements Coubèches. Au nom de tous les arbitres et au nom des dirigeants de la fédération Djiboutienne de football, je tiens à remercier les responsables de cette firme pour cette contribution très significative. Sur un autre registre je tiens à vous signaler que nos arbitres sont les mieux formés et les mieux lotis par rapport à ceux des pays de la région. Dans ce cadre il y au sein de la fédération plusieurs arbitres qui sont depuis quelques années des instructeurs de la CAF et de la FIFA. En matière d’arbitrage la FDF est au top et nos arbitres officient selon les normes internationales. Et depuis récemment le président de la fédération M. Souleiman Hassan dirige la commission des arbitres de la confédération Africaine de football (CAF) et c’est un avantage pour nous car ainsi nous pourrons envoyer plus d’arbitres Djiboutiens officiés dans les différents championnats du continent. Je profite de l’occasion pour rendre un vibrant hommage à Souleiman Hassan dont les actions et les efforts ont permis de rehausser le football national et l’arbitrage.