Le point avec… Loula Ali Elabeh Directrice de l’enseignement public

« Une institutionnalisation de la médecine scolaire »

La campagne de dépistage précoces d’éventuels troubles dans l’acuité visuelle, les insuffisances auditives ou la surdité et les troubles psychomoteurs a été inscrite dans un agenda mis au point par une commission conjointe des deux ministère de l’éducation nationale et de la santé. Le programme des visites médicales commencent dès aujourd’hui avec la cérémonie de lancement officiel qui a été parrainée par les deux ministres de tutelle des deux départements. Il faut noter que cette campagne vise à couvrir l’ensemble des écoles de l’enseignement de base et nous prévoyons une population de plus de six cent (600) élèves de la classe de 1ère année qui bénéficieront des auscultations. Il faut ajouter à qu’un suivi médicalisé sera apporté aux enfants dépistés comme souffrant de l’une des pathologies susmentionnées. Mais les dépistages ne s’arrêteront pas là, car nous prévoyons d’offrir une formation destinée aux enseignants qui seront capables de détecter chez leurs élèves les symptômes et prendre les mesures adéquates pour en référer aux médecins référents voire les diriger vers les centres de santé les mieux indiqués. C’est dire donc combien les deux ministres de l’éducation et de la santé ont à cœur de mettre en place une institutionnalisation de la médecine scolaire et des visites médicales comme stipulé dans la convention de partenariat entre les deux départements».

Propos recueillis par MAS