Le point avec…Hassan Omar Mohamed Ministre de l’Intérieur

« Il faut veiller au respect de la loi et des valeurs humaines »

Comme vous le savez, la République de Djibouti, signataire des conventions internationales sur la protection des migrants, s’est dotée d’un cadre juridique depuis l’année dernière pour lutter efficacement contre les fléaux que sont le trafic et la traite des êtres humains. Pour une meilleure application de ces dispositions prises, il était indispensable de sensibiliser et former l’ensemble des agents des forces de l’ordre pour mieux appréhender les risques de ce fléau et afin de vulgariser la loi n°133 du 24 mars 2016 portant sur le trafic illicite des migrants et la Traite des êtres humains. A l’issue de cette formation qui donnera aux apprenants tous les outils nécessaires, j’exhorte chacun d’entre eux à veiller au strict respect de la loi et des valeurs humaines. Je ne peux clore mon intervention sans adresser mes remerciements au gouvernement et au peuple japonais qui a bien voulu soutenir cet atelier de formation. Mes vifs remerciements s’adressent également à notre partenaire l’OIM qui est toujours présent à nos côtés et qui nous accompagne sans relâche pour relever ces défis.