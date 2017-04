Le point avec… Ayane Osman ABRAR Conseillère technique au MENFOP, membre du comité chargé de l’organisation du jeu « Jeunes Champion (ne)s »

« Ce concours comme tous ceux qui se sont déroulés depuis la fin du mois de février émane d’une volonté de sortir des standards pédagogiques d’acquisition des savoirs. Il s’agit de stimuler l’envie d’apprendre à travers un apprentissage ludique, c’est à dire en jouant, et en s’amusant, car c’est ce que chacun d’entre nous, jeunes et moins jeunes, aimons à faire. C’est pourquoi le scrabble, et autre jeux du même acabit, télévisés ou pas, sont à ce point prisés, vous en conviendrez. Motivé par cet espoir, le MENFOP s’est investi pour donner toutes les chances à nos apprenants de mieux apprendre.

Pour revenir au Jeu « Jeunes champion (ne) s 2017», il concerne, cette année, les élèves des classes de 9ème, scolarisés dans le public comme dans le privé, qui voient se profiler à un horizon de plus en plus proche l’examen du BEF. Le jeu les prépare d’une multitude de façons sous-jacentes à ce qui est pour eux patent. Il les prépare parce qu’il porte sur l’ensemble des savoirs supposés maitrisés dans les différentes disciplines enseignées (maths, français, SVT, physique-chimie, histoire-géographie, EPS), et bien plus, puisqu’il y a également des questions de culture générale. Il les prépare parce que, malgré son côté divertissant, il force à accorder une véritable attention à ce qu’on fait (meilleure capacité de concentration et d’analyse), à mobiliser les connaissances (appel à la mémoire), à les analyser et les structurer rapidement pour répondre (réflexion), ne pas être distancé par son adversaire (esprit de compétition), et faire preuve en toute occasion de respect et de fair-play (meilleur vivre-ensemble). Sans compter les impacts sur la dynamique des établissements eux-mêmes : une saine émulation s’installe entre tous, chefs d’établissement, enseignants, élèves, parce que chaque candidat représente, avant tout, son collège et porte le fardeau du regard appréciatif que la communauté aura désormais. C’est pourquoi ce ne sera pas seulement l’élève vainqueur qui sera récompensé mais également l’établissement dont il est issu.

Le fait même qu’il soit télévisé n’est pas anodin non plus. Pour ceux qui passent le BEF, bon moyen de réviser et de s’inquiéter de ce qu’on ne sait pas. Pour les autres, revoir ses bases et voir tout ce que, à cet âge, on apprend et sait.

Une seule consigne : soyez bon, soyez rapide, soyez des champions !

Pour finir, j’aimerais saluer le travail remarquable de l’ensemble des membres du comité d’organisation, dont en l’occurrence MM. Abdi Sikieh, Safia Abdallah Boullo, Ali Ragueh, Mouna Ismael Abdou, Abdoulkader Daher, Bachir Guelleh, Les conseillers de maths et de sciences, Daoud et Ismael, ainsi que les équipes du CRIPEN pour leur soutien technique et logistique mais aussi notre partenaire la RTD. »