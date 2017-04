Le point avec…Osman Abdi Mohamed Directeur de l’ONTD

« Faire de Djibouti un pays incontournable pour les touristes »

Le projet que nous venons de signer d’un montant de 1,5 millions de dollars américains est une convention de financement d’appui au secteur du tourisme financé par le Cadre Intégré Renforcé (CIR). Il vise à renforcer la promotion de la destination Djibouti. Comme vous le savez, notre pays possède de nombreuses potentialités touristiques qui, malheureusement sont peu exploitées. Djibouti est connue pour ses paysages à vous couper le souffle, nous sommes convaincus que le tourisme peut changer le destin des communautés. Nous allons faire un marketing promotionnel très soutenu dans l’objectif de faire de Djibouti, un pays incontournable pour les touristes.

A cet effet, nous comptons réaliser beaucoup d’actions dans le domaine de la formation des jeunes pour qu’ils puissent exercer des activités génératrices de revenues. Aussi, nous allons renforcer les capacités opérationnelles de l’école d’hôtellerie d’Arta.

A terme ce projet permettra notamment de former près de 375 personnes dans les métiers de restauration et services de l’hôtellerie (cuisines, accueil, services de chambres, …etc) mais aussi il appuiera le renforcement professionnelles des opérateurs du secteur du tourisme dans plusieurs domaines orientés notamment dans la gestion des approvisionnements, le marketing, la communication , la protection et la sécurité des touristes, la plongée sous-marine , la formation technique sur l’amélioration et la diversification des offres touristiques, la formation des artisans pour améliorer le concept et le design de leurs produits artisanaux…etc.

Enfin dans son volet de renforcement de capacités institutionnelles ce projet appuiera notamment la mise en place d’un schéma directeur durable pour notre secteur du tourisme.

Ce projet répond aux objectifs de vision 2035 de Djibouti car le développement du secteur du tourisme est une des priorités du gouvernement pour lutter contre la pauvreté en créant des emplois surtout pour les jeunes et les femmes.