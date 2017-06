Le point avec…Mouna Osman Aden Secrétaire d’Etat, chargée des Affaires Sociales

« L’handicap n’est pas une fatalité »

Depuis ma prise de fonctions, avec mon équipe du SEAS, nous nous sommes attelés à considérer encore en profondeur la question de l’handicap avec les instructions du chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui ne cesse de nous pousser pour intégrer l’handicap dans l’ensemble de nos actions respectifs. De plus, je ne saurais oublier l’appui de l’UNFD avec sa tête la première dame du pays, Mme Kadra Mahamoud, qui porte également une attention particulière à cette question.

Cette rencontre qui, j’en suis persuadé, sera l’occasion d’une concertation féconde et d’écoute positive d’où émergeront des propositions concrètes et opérationnelles afin que nous puissions collectivement faire avancer les choses, de garantir les droits fondamentaux des personnes handicapées et parvenir, à termes, vers une société encore plus inclusive.

Nous avons souhaité également donner la parole aux personnes handicapées directement concernés, elles nous disent et nous dirons par leur témoignage leurs attentes, nous bénéficierons de leur expertise et leur pouvoir d’agir.

Je voudrais pour ma part revenir sur ce que nous avons réalisé dans le domaines des affaires sociales : un service handicap a été crée pour accompagner les personnes en situation d’handicap, le SEAS a fortement contribuer à la mise en place du Réseau National des Personnes, le SEAS, en collaboration avec le MENFOP, a mis en œuvre une assistance sociale en faveur des lycéens handicapées, toujours dans le domaine éducatif une expérience pilote relative à l’éducation des enfants souffrant de déficiences mentales a été menée avec succès, un rapport d’évaluation me sera remis d’ici peu. Egalement, une collaboration étroite avec le MFF sur les enfants à besoins spéciaux pour lequel il est important de penser à leur bien être mais aussi à celle de leur famille et parents.

Comme vous le savez, le handicap comme la situation des personnes handicapées est une problématique transversale. Le SEAS collaborera étroitement avec tous les autres ministères concernés afin de parvenir à une insertion totale des personnes handicapées. Nous avons une responsabilité collective à ce sujet. Nous avons encore beaucoup à faire, tout n’est pas résolu loin de là mais les avancées sont réelles et concrètes.

Enfin je tiens à saluer votre engagement collectif, c’est ensemble que nous construirons, jour après jour, une société plus inclusive au sein de laquelle chaque personne a sa place. Car l’handicap n’est pas une fatalité. Mais nous devons agir pour abattre les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société.