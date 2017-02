Le point avec…Moumina Houmed Hassan Ministre de la Femme et de la Famille

«Cette nouvelle stratégie qui sera soumise pour validation nationale constitue le socle sur lequel repose l’option stratégique du gouvernement pour renforcer davantage les actions permettant le respect de l’intégrité physique des petites filles. Cette nouvelle stratégie prend en considération les leçons apprises et les obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre d’actions précédentes.

Aujourd’hui, plus que jamais, la volonté politique est au centre des actions pour l’abandon des MGF. Elle s’illustre par l’interdiction de celles-ci par des mesures législatives assorties de sanctions.

Mais compte tenu de la nature particulière de l’infraction, en raison de l’identité des auteurs qui sont les parents ou grands-parents de la victime et de la solidarité familiale très forte dans notre tradition, malgré l’existence des mesures répressives, à ce jour, une plainte seulement à été enregistrée. De ce fait, les lois à elles seules ne peuvent résoudre le problème. Il nous faut une prise de conscience collective des dommages irréparable et irréversibles causes a la petite fille.

Pour ce faire, la mobilisation de l’opinion publique à travers l’éducation et l’information afin de parvenir à l’abandon total de toutes formes d’excision s’avère indispensable. Nos sommes conscients de l’impérieuse nécessité de continuer à agir, à redoubler d’effort pour refuser la souffrance de nos filles et protéger leur intégrité physique.

Aucun résultat ne sera possible sans la mobilisation et l’implication des communautés, des chefs traditionnels, des artistes des médias, de l’appui constant des partenaires techniques et financiers. C’est pourquoi une de nos missions consiste à multiplier et intensifier le plaidoyer et les compagnes de sensibilisation en vue d’obtenir une adhésion plus large et large et plus globale.

Il n’existe pas de solutions miracles aux situations sociales et culturelles qui génèrent les violences, dont les MGF mais nous sommes convaincus que la sensibilisation et l’éducation apporteront beaucoup de réponses».

Propos recueillis par Rachid Bayleh