Le point avec…Mohamed Ali Houmed Président de l’Assemblée nationale

« Notre rôle et notre contribution seront essentiels dans la bataille contre le sida »

L’Assemblée nationale, de par ses missions et prérogatives constitutionnelles, se doit de jouer pleinement un rôle prépondérant dans la lutte contre le VIH/SIDA. Il s’avère donc indispensable, pour nous, élus du peuple, de s’engager et de s’impliquer davantage dans la riposte face à cette pandémie en sensibilisant en permanence les populations des risques liés à cette maladie mais aussi de sensibiliser contre la discrimination et la stigmatisation et surtout de faire le plaidoyer pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Mieux outillés, nos parlementaires sauront remplir leur rôle qui est d’aller, aux côtés des professionnels de la santé, au contact des populations. Il ne s’agira pas de se substituer à eux mais plutôt de les appuyer dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.

Notre proximité avec les populations faisant de nous les partenaires de choix dans la lutte contre cette pandémie, notre rôle et notre contribution seront essentiels dans la bataille à livrer contre ce fléau . C’est pourquoi je sollicite solennellement l’implication personnelle de tous les parlementaires en tant qu’acteurs clés dans la riposte face au VIH/SIDA.

Au-delà de l’organisation de cet atelier, il s’agira d’établir une convention de partenariat avec l’ONUSIDA-DJIBOUTI, de sillonner les villes et les villages, mêmes les contrées éloignées pour sensibiliser les populations que nous représentons, de désigner des parlementaires référents dans chaque région travaillant avec le personnel de santé et de lancer une caravane de sensibilisation et de plaidoyer sur le corridor sud pour atteindre des résultats tangibles en termes de réduction du nombre d’infections.