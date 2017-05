Le point avec…Mahyoub Mohamed Mahyoub Expert de l’ISCAE

« Je suis heureux d’avoir pu partager ici mon expérience avec les cadres du MFF. Lorsque l’on demande aux cadres quelles sont les principales causes de perte de temps dans leurs journées, tous citent spontanément des interruptions régulières. Une étude estime même qu’on perd en moyenne une heure chaque jour en raison des visites imprévues et des coups de téléphone, sans compter le temps qu’il faut pour se “re-concentrer” après chaque interruption. Il appartient donc au gestionnaire et à lui seul de bien gérer son temps de travail pour obtenir une efficacité maximum. Par exemple pour une semaine de travail on n’a que 40 heures ce qui représente 8 heures par jour le gestionnaire doit être parfaitement organisé pour repartir son travail au sein de cet horaire. Gérez votre temps…Voilà une phrase surement déjà entendue… Mais avons-nous déjà pris le temps de nous interroger sur sa réelle signification? Gérer, c’est être organisé, rigoureux, méthodique…donc efficace. Jusque-là, rien de très nouveau…Mais le temps, c’est bien plus qu’un dossier supplémentaire à gérer. Votre temps, c’est votre vie…»

Propos recueillis par Rachid Bayleh