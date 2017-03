Le point avec…Lalini Veerassamy Cheffe de mission de l’OIM à Djibouti

« La migration a un impact sur le développement »

Depuis soixante-cinq ans, l’OIM noue des partenariats avec ses Etats membres, des organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales ; la société civile et le secteur privé pour améliorer le développement humain des migrants tout en contribuant au développement général des sociétés d’origine, de transit et de destination. Le monde d’aujourd’hui compte plus de personnes en mouvement qu’il n’a jamais connu dans l’histoire. En effet, sur les 7 milliards de personnes, un milliard sont en mouvement continuel. Ceci inclut bien évidement les migrants internationaux et internes.) Dans son discours de la 100e rencontre du conseil de l’OIM, notre directeur général, William Swing, a dressé les principales tendances d’aujourd’hui la première étant le décalage qu’il existe entre la démographie et les besoins du marché du travail dans des pays qui connaissent un vieillissement de la population et une expansion d’une population jeune et au chômage) dans le reste du monde , la deuxième tendance est la diminution de la distance par la technologie et la révolution digitale qui connecte ainsi plus facilement les populations, renforce les liens et réseaux de migrants et facilite donc la mobilité ; la troisièmes tendance est le changement de nature et de composition des Etats-nations qui accroit la diversité sociale et culturelle permettant aux gens d’avoir des affinités avec plus d’un pays, d’avoir des nationalités et identités multiples et un trans-nationalisme accru , la quatrième représente les forces coalescentes de la croissance de la population, l’urbanisation et la crise globale ( sur la nourriture, l’eau les soins de santé , les ressources, les abus des droits de l’homme ; le changement climatique) qui augmente ainsi les conflits intra étatiques et la dernière tendance qui est l’accroissement des crises humanitaires, les déplacements de population dû au changement environnemental et climatique.

Le monde a ainsi évolué et la migration est devenue incontestablement une mégatendance et plus particulièrement la migration Sud-Sud. Par conséquent, nous devons reconnaître aujourd’hui que la migration, tout comme les autres thématiques influant sur les stratégies de pauvreté, a un impact sur le développement. Pour n’en citer qu’un exemple, les transferts de fonds des migrants vers les pays en développement ont atteint 601 milliards en 2015. Ceci n’inclut pas les transferts informels bien entendu. La république de Djibouti possède un profil distinct en ce qui concerne les mouvements et effets de la migration qui ont aujourd’hui une conséquence significative pour le développement du pays et de la région. Il a été souvent question de comprendre les flux migratoires qui transitent à travers la république de Djibouti et l’assistance humanitaire qu’on doit apporter à ces populations migrantes très vulnérables ainsi que l’impact de ces flux sur les services de l’Etat et les populations hôtes. Nous sommes présents aujourd’hui pour réfléchir ensemble sur une autre facette de la migration et comprendre dans quelle mesure la migration peut aussi jouer un impact positif sur le développement national du pays. Cette question a intéressé plus d’un pays.

Le Maroc, l’ile Maurice, la Tunisie, le Rwanda par exemple sont des pays aujourd’hui qui ont intégré la migration dans leur planification de développement. Nous voudrions entamer cette même réflexion ici à Djibouti, en accord avec la SCAPE et la vision 2035 du pays et comprendre comme la migration peut contribuer aux actions prioritaires de cette stratégie, principalement eu égards à la consolidation du capitale humain formé et expérimenté. Les Djiboutiens peuvent bénéficier de programmes de formation, placement a l’étranger et parfaire leurs connaissances et expériences dans plusieurs domaines.

De plus, les transferts de compétence et l’investissement de la diaspora Djiboutienne quant à eux peuvent contribuer à renforcer plusieurs secteurs clés de l’économie. Je salue par ailleurs la création et les initiatives portées par Global Djibouti Diaspora. L’OIM a élaboré une approche stratégique de la migration de travail et du développement des diasporas reposant sur trois axes, à savoir mobiliser, créer des conditions favorables et autonomiser. Je souhaiterais les résumer comme suit : pour mobiliser les communautés transnationales en faveur du développement, il faut bien connaître les diasporas et leurs organisations, et savoir si elles sont disposées à participer à des projets de développement, et comment entrer en contact et communiquer avec elles. Des connaissances sur les diasporas ne suffisent pas pour assurer une collaboration : les stratégies de mobilisation efficaces reposent sur l’instauration d’un climat de confiance.

La mobilisation des diasporas exige de créer des conditions favorables. Les membres de diasporas tissent spontanément des réseaux et transfèrent des ressources et des connaissances vers et depuis leurs pays d’origine. Cependant des politiques relatives à l’intégration, à la protection sociale, à la citoyenneté, ou droit de vote, ainsi qu’au retour et à la possibilité de nouer des partenariats entre pays d’origine et de destination sont essentielles pour faciliter leur mobilisation et leur permettre de réaliser tout leur potentiel. Les membres de diasporas qui souhaitent s’engager en faveur du développement tirent fortement profit de programmes visant à les autonomiser, en facilitant les conditions permettant aux communautés et aux individus de renforcer leurs liens et d’utiliser les ressources générées par la mobilité humaine pour parvenir eux –mêmes à l’autonomie, de fixer leurs propres priorités et de contribuer à leur propre bien-être.