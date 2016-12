Le point avec…Kako Ouraga Expert International

Djibouti s’est doté d’un plan de développement sur cinq ans. Lequel met l’accent sur la croissance économique mais aussi sur la promotion de l’emploi pour permettre à chaque djiboutien d’avoir un travail, d’avoir un revenu et de pouvoir sortir de la pauvreté. La mise en œuvre de ce plan a besoin d’un cadre bien formé. Raison pour laquelle nous avons tenu pendant quatre semaines un séminaire qui a regroupé près de 55 cadres venus de toutes les administrations de Djibouti.

Nous avons appris à ces cadres la nécessité dans chaque ministère d’une politique sectorielle d’orientations stratégiques qui sont en lien avec le plan national qui a été mis en place. Ensuite à partir de cette politique, il importe de mettre en place des projets, de bien les évaluer et chercher leurs financements. Nous avons indiqué que la contrainte financière n’est pas incontournable dès lors qu’un projet est bien étudié, il peut toujours trouver un financement. Le suivi des projets est extrêmement important. Il faut également faire le rapport de suivi de ces projets et corriger là où il y a des défaillances. Nous avons également demandé à ces cadres de voir ce qu’ils peuvent faire dès lors qu’ils vont retourner dans leur département. Et ils ont perçu qu’au retour, ils doivent sensibiliser tous les responsables et cadres des outils et mécanismes qu’ils viennent s’approprier.

Par la suite, ils doivent mettre en place un plan d’activités, ce qui est extrêmement important pour que toutes les activités qui ont été identifiées puissent être mises en œuvre sur les douze mois. Nous avons aussi mis en place un calendrier annuel des actions de l’Etat. Car ceci est très important pour savoir ce qu’on a fait chaque mois jusqu’à la préparation du budget et son présentation au Parlement. Nous sommes conscients que ces cadres qui ont été assidus durant leur formation pourront à leur retour faire avancer les activités au niveau de leur département de façon à ce que le résultat puisse être visible au niveau de la politique nationale de développement qui est en cours et qui vise à créer plus de richesse, plus d’emploi et à faire reculer la pauvreté.

Propos recueillis par Kenedid Ibrahim