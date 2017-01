Le point avec…Jean-Pierre Loubinoux Président de l’Union Internationale des Chemins de Fer

Déjà en 1894, une liaison ferroviaire entre Addis-Abeba et Djibouti avait été inaugurée. Déjà la solution ferroviaire avait été trouvée pour donner à l’Ethiopie l’accès à la mer et au port de Djibouti. Les chemins de fer ont déjà contribué à la mobilité des personnes entre les régions voisines et à l’échange de marchandises vers et depuis le golfe d’Aden, la mer Rouge et l’océan Indien. Il y a plus d’un siècle, les trains contribuaient au développement socio-économique de toute une région, à la naissance de l’Afrique. Mais les normes de construction et d’exploitation de cette première ligne n’étaient pas adaptées aux besoins du XXe siècle et encore moins au dynamisme et aux échanges mondiaux du XXIe siècle. L’idée de réhabiliter cette vieille ligne a été dans tous les esprits pour longtemps. Mais il fallait aller plus loin. Il fallait voir plus grand et imaginer qu’une nouvelle ligne ferait partie d’un réseau et apporterait ses avantages à une grande sous-région, le Soudan, le Sud-Soudan, le Kenya, le Rwanda et le Burundi pour commencer.

Cette vision a donné naissance à un projet concret et ambitieux et est née au plus haut niveau par le président Ismail Omar Guelleh et les premiers ministres éthiopiens Meles Zenawi, décédé depuis, la paix à son âme et maintenant Hailemariam Desalegn. Et nous voilà! Un siècle après l’ouverture de la première ligne construite par les Français, nous inaugurons aujourd’hui une toute première ligne de 750 km avec les normes internationales de l’UIC. Pour moi, en tant que directeur général de l’UIC, en essayant de réunir toutes les entreprises ferroviaires dans 100 pays du monde et de promouvoir les normes modernes d’un système ferroviaire, interopérable et sûr, c’est pour moi un immense plaisir. D’autant plus quand je vois que les chemins de fer de Djibouti sont devenus un nouveau membre de notre communauté lors de notre dernière assemblée générale à Saint-Pétersbourg en décembre. Et que les chemins de fer chinois, membre historique de l’UIC depuis sa création, ont contribué à la réalisation de ce projet. Cette renaissance a un sens politique et économique important. Pour l’Ethiopie qui n’est pas enclavée.

Pour Djibouti et son port, idéalement situé en Afrique de l’Est, qui élargit considérablement son hinterland. Pour les emplois directs créés pendant la construction et l’opération et l’entretien à venir de la nouvelle ligne. Pour les emplois indirects, liés à la croissance économique attendue. Cette renaissance a aussi une forte signification symbolique. Je peux voir au moins trois symboles: un symbole de transmission, un symbole de progrès, et le symbole fort de l’intégration et de la paix. Transmission: bien sûr, cette nouvelle ligne regarde vers l’avenir. Mais c’est aussi un héritage, l’héritage de tous les ingénieurs, hommes et femmes ferroviaires qui ont contribué à son développement au XIXe siècle, grâce à la machine à vapeur et aux structures métalliques. Qui a assuré sa survie au XXe siècle grâce aux technologies d’électrification et de signalisation. Qui permettent sa renaissance au 21ème siècle, grâce à ses valeurs fondamentales de sécurité, de capacité et de durabilité. Cet héritage, avec la vision de nos ancêtres, a été transmis de génération en génération. Et il continuera à être dans la formation essentielle du personnel à l’exploitation, l’entretien et la gestion, les principes et méthodes, soit à Addis, ou à Tianjin, ou bien sûr dans les centres de formation UIC en tant que membre.

Le symbole du progrès, car cette ligne a été construite et sera exploitée, en respectant les normes les plus modernes. Les chemins de fer se sont toujours modernisés grâce à d’importants efforts de recherche. C’est l’une des principales missions de l’UIC à travers le monde, afin d’ouvrir, de partager et de relier les innovations et les meilleures pratiques de tous ses Membres. Nous devons maintenant aller plus vite et nous adapter à ce nouveau monde numérique, si nous voulons être encore un acteur et un vecteur de progrès. Un symbole d’intégration parce que les lign es ferroviaires relient les villes et les régions. Quand ils franchissent les frontières, ils relient des pays ou même des continents, comme le montrent les nouvelles soieries. Et quand ils travaillent en complémentarité avec d’autres modes, ils jouent, en tant que colonne vertébrale des chaînes logistiques, un rôle important dans la mobilité des biens et des personnes autour du monde.

Cette intégration peut permettre une meilleure compréhension des autres, une croissance partagée et une meilleure stabilité. À cet égard, les chemins de fer en général, et cette nouvelle ligne en particulier, peuvent être considérés comme un lien géographique et historique de l’unité et comme un facteur de paix. Les valeurs de l’UIC, en tant qu’association mondiale, sont spécifiquement l’unité, l’universalité et la solidarité. La région africaine de l’UIC a également élaboré un plan directeur de l’intégration ferroviaire. Ce plan directeur a été validé par l’Union africaine à Addis et le Conseil des ministres des transports à Malabo. Alors rêvons ensemble que cette nouvelle ligne de Djibouti à Addis-Abeba atteindra un jour Dakar!

Mais au-delà de la technologie ou des investissements, seul l’homme peut réaliser ce rêve. Parce que l’homme est plus fort que tous les systèmes, techniques, administratifs ou politiques.