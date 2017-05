Le point avec…Jacques Higgins Représentant du PAM à Djibouti

« Une approche harmonisée et intégrée entre l’urgence et le développement »

Le précieux concours du gouvernement du Japon permet au PAM d’assurer une continuité afin de relever les défis liés à l’insécurité alimentaire, ainsi que d’assurer une approche harmonisée et intégrée entre l’urgence et le développement. Que ces défis soient liés aux sécheresses, qui sont de plus en plus fréquentes dans la région, ou à la présence et l’arrivée de réfugiés, le Japon joue un rôle essentiel. Depuis plusieurs décennies, Djibouti a toujours été une terre d’accueil pour ceux qui fuient les conflits et les sécheresses dans la région, notamment en Somalie et au Yémen. Jusqu’à ce jour, Djibouti continue d’être cette terre d’accueil. En ce qui concerne l’alimentation scolaire au pays, cette année le Japon va jouer un rôle très important à travers son appui au programme conjoint entre le PAM et le MENFOP. Ce programme assiste 17000 enfants au niveau primaire à travers toutes les écoles de Djibouti en milieu rural. Comme vous le savez, l’alimentation scolaire est un filet social très important et très efficace, un incitatif pour les parents d’envoyer leurs filles et leurs garçons à l’école, un moyen de réduire les disparités de genre, un moyen d’augmenter le niveau de scolarisation, et un important appui nutritionnel. J’aimerai souligner que le gouvernement du Japon est l’un des deux plus importants donateurs du PAM à travers le monde, avec des contributions de plus de 200 millions de dollars américains par année.

Propos recueillis par Rachid Bayleh