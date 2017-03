Le point avec…Ibrahim Rashid Jaffar Directeur Général de l’« East Africa Bank »

« Développer un partenariat gagnant-gagnant »

Nous sommes heureux d’inaugurer ces deux nouvelles agences afin de rapprocher nos offres de produits et de service à nos clients. C’est un pari gagnant car au-delà de ce rapprochement, c’est une vision commune que nous voulons proposer à ceux et celles qui ont bien voulu nous faire confiance et partager cette belle aventure avec nous. Vous savez, notre ambition est d’abord de satisfaire notre clientèle, et pour ce faire, nous nous inspirons de leurs idées, de leurs génie et de leur talents.

Nous sommes donc toujours ouverts à leurs suggestions qui nous inspirent dans l’élaboration de nos stratégies d’avenir. Car notre banque est d’abord celle de son public. A ce jour, nous finançons des particuliers, mais aussi des projets d’envergure mis en œuvre par des agences de l’Etat, des corporations, des ONG, mais aussi des associations qui nous soumettent leurs idées ou leurs projets valables. Notre établissement bancaire compte poursuivre et développer ce partenariat gagnant-gagnant avec notre clientèle qui ne cesse de s’élargir davantage et toucher l’ensemble des franges de la société et des secteurs d’activités. »