Le point avec…Hassan Idriss Samrieh Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration

« L’AMU est rentrée dans nos mœurs »

L’Assurance Maladie Universelle vient de souffler ses deux bougies. Deux ans, c’est l’étape de la vie où le bébé fait ses premiers pas, s’affermit et se forge une personnalité. Je vous remercie pour avoir bien voulu partager avec nous ce moment d’émotion, de convivialité et prendre part a cette fête. Lentement mais surement, la République de Djibouti fait son chemin vers l’extension de la couverture maladie universelle. Ce qui apparaissait comme une aventure hasardeuse au début s’est avéré être aujourd’hui une expérience réussie. Ce beau succès, nous le devons à la vision exprimée par le président de la République qui a su mettre la dimension humaine et la résilience au cœur de son action politique.

L’AMU est rentrée dans nos mœurs. Elle est devenue une pratique courante de nos citoyens et s’est établie comme un pilier important de notre socle de protection sociale et la réponse idoine à la problématique de la santé pour tous. Son institutionnalisation se poursuit.

Après les étapes fatidiques du lancement, de l’ouverture des droits et de l’enrôlement, l’extension de la couverture sociale à tous les citoyens est une réalité. Toutes les couches de la population en bénéficient : les actifs, les retraités des secteurs publics et privés et leurs ayants droit, les travailleurs indépendants, les étudiants mais aussi ceux qui n’ont pas de revenus et qui sont pris en charge dans le cadre du Programme d’Assistance Sociale de Santé (PASS).

Les progrès réalisés, nous le devons à l’implication personnelle de la directrice générale de la CNSS, qui vient de donner un aperçu de l’état d’avancement de l’implantation de l’AMU, des prestations délivrées et l’inventaire de son succès. La CNSS, organisme gestionnaire et acteur de terrain, a su se hisser à la hauteur des enjeux pour relever ce beau défi qui est d’assurer l’accès à la couverture santé à tous nos citoyens. Mais aussi cette institution a su répondre aux exigences des assujettis en leur offrant un panier de soins diversifiés. L’AMU, outil de réduction de la pauvreté, qui consacre le droit à la santé pour tous, constitue un progrès indéniable. Nous devons œuvrer collectivement pour consolider les acquis, préserver les droits, pérenniser les prestations, et éviter les abus en rationalisant les soins de santé.

Je souhaite à l’aube de cette nouvelle année 2017, que nous allions encore plus loin dans l’appropriation de ce défi social, symbole d’une République solidaire.