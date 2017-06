Le point avec…Hasna Maki Ancienne journaliste de la RTD et formatrice de ce programme

« Cette formation sera scindée en deux volets. Le premier volet qui débute ce jour, est perçu comme une ”immersion introductive” de trois semaines allant du 05 au 23 juin 2017. Durant cette courte période, l’effectif suivra les cours en tronc commun. Les niveaux et aptitudes respectives des apprenantes seront testés et évalués. Puis, les apprentissages reprendront dès la rentrée éducative prochaine prévue en septembre, pour une session étalée sur une année scolaire pleine et entière.

Les apprenantes engagées dans ce cursus seront alors subdivisées en segments optionnels: en premier lieu figure l’apprentissage des techniques de Vidéo, de Montage et de Post Production ainsi que les techniques de Sonorisation et de Lumière.

Ce segment sera encadré par un professionnel dans ce domaine M. Moustapha Mohamed Ali alias Moustache. Le second secteur qui sera couvert par un autre professionnel de la photographie Amin Mahmoud Ahmed, bien connu des djiboutiens sous le Pseudo de ”Flash Amin” concerne les techniques de la Photographie.

Et enfin, le dernier segment retenu porte sur les techniques de la Conception rédactionnelle. Ce pool sera encadré par moi-même. Cette formation sera conduite de façon à respecter les besoins des participantes, leur niveau de compréhension et leur enthousiasme sur lequel nous comptons énormément. Et ce, afin de leur permettre de percevoir l’utilité immédiate des compétences et connaissances acquises dans leurs pratiques ultérieures. Par conséquent, les méthodologies utilisées seront celles qui demanderont une participation active des apprenantes. Et la formation globale prendra fin à l’été 2018 avec à la clé, un projet de fin d’Etudes qui sera présenté lors de la cérémonie de remise des attestations qui viendra naturellement sanctionner l’aboutissement du cursus.»

Propos recueillis par Rachid Bayleh