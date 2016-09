Le point avec…Dr.Hibo Moumin Doyenne de la FLLSH de l’Université de Djibouti

Rachid Hachi fait partie de la dernière génération disons la quatrième et cinquième pour dire qu’une génération fait 20 ans. Mais à Djibouti, on est jeune et ça bouge trop tellement, au milieu d’une vie dynamique, donc une génération fait seulement 10 ans. Ainsi, il faut beaucoup travailler sur l’évolution de la littérature. Donc, Rachid Hachi a commencé avec Mouna Hodan et bien d’autre avec toute cette jeune génération qui commence à publier dans les années 2000. Donc j’appelle cela un nouvel espoir et beaucoup d’enthousiasme de tout ce dont on avait besoin heureusement. L’écrivain a commencé à publier en 2006 et jusqu’à présent il en est à son dixième ouvrage. J’ai beaucoup travaillé sur son premier ouvrage, « l’enfant de Balbala».

Quand on travaille sur la littérature africaine, il y’a d’abord la grande période qu’on appelle la désillusion. C’est la période que l’on retrouve dans les œuvres de beaucoup d’auteurs africains. Puis, il y a la période de l’espoir, de l’enthousiasme du regard vers quelque chose d’assez positif. Je parle beaucoup de « Samatarise » qu’est un de ces héros de l’enfant de Balbala qui est pour moi très symptomatique de cela, je pense, de l’ouverture, de l’espoir de quelque chose d’assez positif.

Réaction d’un de ces lecteurs…

M.Ibrahim Said Idriss

professeur d’Anglais

J’ai lu quelques extraits du livre « Pacte de silence » que l’écrivain avait posté sur les réseaux sociaux. Puis, j’ai eu cette impression de pouvoir tenir ce livre dans mes bras afin de le parcourir en long et en large. C’est un livre tellement attirant qui traite de choses réelles, et je l’ai dévoré en deux jours. L’aspect que le « pacte silence » décrivait était le « Tahrribe », ou immigration clandestine. Deux personnages qui venaient d’horizons différents, voués à deux destins différents, se sont jetés sur la route de l’inconnu et vers une destination inconnue. Ils font fi des dangers et se lancent dans leur projet qui est d’atteindre les rives de l’Europe.

Propos recueillis par Zouhour