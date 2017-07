Le point avec…Doualeh Hassan Ahmed Directeur de la Culture au MAMCBW

“Pas d’amour de la culture sans ambition pour la culture”

Il n’y a pas d’amour de la culture sans ambition pour la culture . Pas d’amour donc de la culture si l’on ne possède pas la volonté de transmettre : d’aider les œuvres à cheminer des mains de leurs auteurs à celles de leur public. Par cette approche, notre ministre a souhaité consolider le sens de l’action politique dans un projet de société. C’est le rôle de la culture dont notre pays a besoin. Et plus que jamais, on a besoin de celles et ceux qui se battent pour la rendre accessible. Pour la partager, la diffuser, la faire rayonner. Plus que jamais, on a donc besoin de vous. Et on a besoin des tous ces artistes, chanteurs, acteurs, humoristes, musiciens, techniciens et bien d’autres métiers qui contribuent quotidiennement au rayonnement de notre culture nationale. Je ne m’attarderai plus davantage mais juste un mot pour vous dire que dans le but d’élargir la zone de rayonnement de notre culture nationale, nous avons adopté un agenda annuel dont les présentations seront pour le moins des plus innovantes.