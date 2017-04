Le point avec…Dini Abdallah Omar Secrétaire Général du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement

« La conscientisation des journalistes constitue un axe de sensibilisation privilégié »

Je voudrai souligner que le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement attache une importance particulière à la conservation de notre environnement marin. Les soutiens constants tant technique que financier du PERSGA ont grandement contribué d’une part au renforcement des capacités des cadres et représentants des Etats membres du PERSGA et d’autre part à la conservation de l’environnement marin de notre région.

Avec le soutien du PERSGA, le Ministère de l’Environnement a élaboré des documents stratégiques tels que le plan de gestion de la zone côtière et le profil côtier. Nous avons aussi entrepris plusieurs programmes militant en faveur de la préservation du milieu marin, notamment le projet d’aires marines protégées, le projet de démonstration, les différents programmes de protection de la zone côtière pour ne citer que ceux-ci. Les assises, qui nous réunissent, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme régional de sensibilisation à l’environnement marin et côtier qui a été adopté en 2012 par le Conseil ministériel du PERSGA.

Ce programme vise à sensibiliser les communautés vivant dans la zone côtière dans la région de la Mer Rouge et du Golfe d’Aden sur l’importance et la nécessité de préserver et de gérer rationnellement les ressources naturelles. Cette rencontre s’inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre de renforcement des capacités des médias pour leur permettre de contribuer à la mise en place à l’échelle nationale d’une culture environnementale citoyenne. Les médias étant un moyen puissant d’orienter le choix des citoyens et les styles de vie, ils ont un rôle fondamental à jouer dans la promotion de la protection de l’environnement et du développement durable au sein de nos sociétés.

C’est pourquoi la conscientisation des journalistes constitue un axe de sensibilisation privilégié. Le MHUE s’attelle constamment à relever le niveau de sensibilisation environnementale de la population à travers la tenue d’ateliers, la publication de brochures et la mobilisation des médias. C’est ainsi que des clubs environnementaux ont été mis en place dans les différents établissements scolaires de la capitale et des régions de l’intérieur.

De même, l’éducation environnementale est désormais intégrée dans les programmes scolaires. Certes, ces actions restent insuffisantes mais elles témoignent des progrès accomplis depuis la création en 1997 du Ministère chargé de l’Environnement.