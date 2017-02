Le point avec…Ayman Loutfi Taha Directeur General SAHARA GLOBAL EDUCATION

« C’est avec un grand honneur et avec une certaine fierté pour la société SAHARA GLOBAL EDUCATION propriétaire de l’ISA, que je vous accueille aujourd’hui, pour cette journée internationale de l’ISA. Mes remerciements et mes premières pensées sont pour son Excellence le Président de la République Mr ISMAIL OMAR GUELLEH et son épouse Mme KADRA MAHAMOUD HAID pour leur soutien afin que ce projet voie le jour. Un honneur d’abord parce que l’école est à mes yeux l’institution la plus importante de la République. Une fierté ensuite, car notre campus se réjouit d’offrir aux enfants des conditions d’accueil scolaires et préscolaire aussi riches et diversifiés. En effet, l’anglais, le français et l’arabe sont les trois langues qui y sont enseignées. Ere numérique oblige : nous avons intégré la dernière technologie dans notre système éducatif tel que le tableau interactif et les tablettes. Le coût des travaux de ce projet dans sa première phase s élève à la somme de 9 millions de dollars US et une prévision de 23 millions de dollars US pour les autres phases. Et comme vous le constatez aujourd’hui la construction se poursuit encore et ne prendra fin que lorsque la totalité des bâtiments sera achevée dont la partie universitaire. Enfin un grand merci à tous ceux qui ont contribué de loin et de près à la réalisation de cet édifice monumental. Merci de votre présence et bonne visite à tous ».