Le point avec… Aref Ben Abdallah expert international

L’organisation de cette formation est le fruit du partenariat entre l’ENAP du Canada et l’IED. Nous avons formé une soixantaine de cadres supérieurs de l’administration djiboutienne. Le contenu de la formation PIFED est reconnu à l’échelle internationale comme un programme de référence en matière d’évaluation de politique et de programme public de développement. L’objectif était de sensibiliser, promouvoir et former les apprenants en leur inculquant de nouvelles techniques et approches d’évaluation des politiques et programmes de développement. Au cours des 10 jours de formation les participants ont eu la chance de connaître les concepts théoriques et les nouvelles techniques mais aussi de les appliquer sur des cas réels des politiques et programmes qui existent actuellement en sein de leurs départements et institutions.

L’objectif était de créer cette formation évaluative qui est un des piliers de la gestion axée sur le résultat et qui est la garante de la bonne gouvernance au sein de l’administration publique. Djibouti dispose déjà d’une association nationale d’évaluation. Plusieurs membres de cette association ont pris part au déroulement de ce séminaire. Djibouti dispose aussi d’une très haute sensibilité au niveau de la gouvernance. Nous disposons d’un noyau déjà formé. Beaucoup de gens sont sensibilisés sur le rôle de l’évaluation pour asseoir l’efficacité d’une bonne administration. Les questions de l’évaluation sont fondamentales dans l’orientation de l’action publique.

Nous nous sommes posés beaucoup d’interrogations. Est-ce qu’on est en train de faire une bonne politique ? Est-ce que l’administration met en place les meilleurs programmes pour résoudre les problèmes qui existent au niveau de la population ? Est-ce que les programmes mis en place ont atteint leurs objectifs ? Est-ce qu’ils permettent d’améliorer le bien-être de la population. Est-ce qu’il y a des réelles retombées de toutes ces actions qu’on est en train d’entreprendre ? Quelles sont les améliorations à apporter ? Comment mesurer tous ces impacts sur la population ? Comment rendre l’administration publique plus performante ? Grâce à l’évaluation les administrateurs sont capables d’identifier ce qui marche, et ce qui ne marche pas. En connaissance de cause, ils pourront ainsi éclairer les pouvoirs publics et opérateurs privés dans leurs prises de décisions politiques et économiques.

Propos recueillis par KI