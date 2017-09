PNUD-DJIBOUTI : Le programme-pays validé au MAECI

Une importante réunion de validation du Document de programme-pays pour Djibouti (2018-2022) du PNUD avec les représentants des Départements sectoriels a été organisée le mercredi 20 Septembre 2017 dans la salle de conférence de l’Institut des Etudes Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale Cette réunion à été présidée par le Secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Mohamed Ali Hassan et la Représentante Résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement en république à Djibouti, Mme Barbara Manzi.

Ce document de Programme de Pays représente le cadre de coopération pour les cinq prochaines années et décline les axes stratégiques de l’appui du PNUD à Djibouti. Il est le résultat d’une longue et étroite collaboration entre le Gouvernement, les partenaires au développement présents à Djibouti. Ce document a été élaboré pour répondre aux priorités nationales telles que décrites dans la vision 2035, la SCAPE et l’UNDAF 2018-2022.

Le document de coopération repose sur les priorités du gouvernement et du PNUAD, les enseignements tirés du cycle précédent et les avantages comparatifs du PNUD. Ce programme s’attaque aux multiples défis liés au développement, notamment l’aide humanitaire et à la résilience pour réduire la pauvreté, les inégalités du genre, les disparités géographiques et l’exclusion.

La stratégie de changement du Document de Programme Pays est centrée autour d’un développement équitable, inclusif et durable et vise aussi à apporter des appuis à travers quatre axes d’interventions en l’occurrence la durabilité environnementale, la résilience au changement climatique, le renforcement des moyens de subsistance et la santé inclusive.

La validation du Document de Programme Pays (2018-2022) lors de cette réunion constitue l’aboutissement d’un processus qui s’inscrit dans le cadre large de l appui du système des Nations unies a la République de Djibouti tel que décrit dans le Plan Cadre des Nations Unies pour le développement 2018-2022, (ou UNDAF/PNUAD).