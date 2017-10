PNUAD 2018-2022 : l’ONU s’engage à soutenir les efforts de développement de Djibouti

« La clé du succès est de garantir l’accès aux services de base, de promouvoir la création d’emplois et de fournir un soutien aux plus vulnérables ». Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et la coordinatrice des programmes des Nations Unies à Djibouti, Barbara Manzi, ont conjointement procédé au lancement du plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement (PNUAD) 2018-2022. Le programme s’articule autour de la vision d’ensemble et de la stratégie du système des Nations Unies par rapport à son appui à la réalisation des objectifs de développement nationaux fixés par le gouvernement et le peuple de Djibouti, sur une période fixe de 5 ans.