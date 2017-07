Plus de 22 ans après l’accident mortel survenu sur la route près du Lac Assal : L’ambassadeur du Japon rend hommage aux défunts Masakatsu Fukui et Hiromi Hosakawa

L’ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, le commandant des forces d’auto-défense japonaises déployées au pays, le colonel Kazuyuki Sato, et le représentant de la JICA, Koichi Sasadate, se sont rendus jeudi 13 juillet dernier sur les stèles érigées sur la route près du Lac Assal à la mémoire des regrettés Masakatsu Fukui, président-directeur-général de Fukui Construction Co LTD, et Hiromi Hosakawa, disparus le 7 avril 1995 suite à un accident de voiture. L’ambassadeur Tatsuo Arai et les autres officiels japonais ont déposé des gerbes devant les stèles des défunts.

La cérémonie, empreinte de solennité, s’est déroulée en présence du préfet de la région d’Arta, Abdillahi Darar Okieh, du principal du collège d’enseignement moyen Fukuzawa, Mohamed Kaourah Bouchan, et d’un bon nombre de militaires japonais. Il s’agissait pour les participants de garder vivace le souvenir du défunt pdg de Fukui Construction et de son chef de bureau, lui aussi disparu.

Notons au passage que la société Fukui a été l’un des acteurs de la coopération djibouto-nippone dans le passé. Celle-ci a pris part au processus d’édification du collège de Fukuzawa à Balbala en 1995. L’établissement scolaire demeure un symbole fort de l’amitié djibouto-japonaise et accueille chaque année plus de 2545 collégiens. D’ailleurs, l’ambassadeur Tatsuo Arai l’a rappelé dans son allocution prononcée sur place. Il a aussi présenté ses sincères condoléances aux familles des disparus Masakatsu Fukui et Hiromi Hosakawa. Il a exprimé son sentiment de gratitude envers le soutien des dirigeants djiboutiens d’hier, notamment l’ancien président de la République qui a permis la construction de ces stèles dédiée à la mémoire des victimes japonaises de l’accident survenu en ce même lieu, il y a plus de 22 ans. L’ambassadeur Tatsuo Arai s’est félicité de la présence d’officiels djiboutiens aux côtés des militaires nippons qui ont réhabilité ces monuments aux morts. Il a salué cette belle initiative des FADJ qui visait à honorer la mémoire des deux ressortissants japonais qui ont contribué au renforcement des liens d’amitié et de coopération unissant Djibouti et le Japon.

Zouhour