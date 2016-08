Planification familiale : Trois jours pour mettre en place une stratégie

Le ministère de la Femme et de la Famille a lancé hier au Sheraton un atelier de trois jours dédié à l’élaboration d’une stratégie nationale de planification familiale.

Un expert marocain est chargé de diriger les travaux.

La lutte contre la pauvreté passe nécessairement par la planification familiale car dans de nombreux pays, les grossesses successives et souvent non désirées sont à l’origine de grandes difficultés pour de nombreux ménages. L’atelier ouvert hier au Sheraton est justement destiné à permettre en trois jours de travaux d’élaborer une stratégie nationale multisectorielle de planification familiale munie d’un plan d’action pluriannuel et des modalités d’implantation et de suivi. L’idée n’est pas de freiner la démographie mais de mieux organiser la famille.

Les travaux ont été lancés en présence de représentants de plusieurs départements ministériels et de la société civile, c’est-à-dire des organisations telles que l’UNFD et d’autres associations impliquées dans les affaires sociales. Le FUNAP, l’organisation des Nations unies pour la population qui soutient le MFF dans ses efforts en vue de réussir la planification familiale, a mis à sa disposition un expert marocain qui dirigera les travaux dudit atelier. Il s’agit de préparer une stratégie et un plan d’action destinés à améliorer la situation sanitaire des femmes, réduire les grossesses non désirées, l’avortement ainsi que la mortalité maternelle et néonatale en adoptant des méthodes contraceptives adéquates.

Notons que les ODD sont une arme puissante pour réduire la pauvreté, améliorer le statut économique et social des populations dans la mesure où elles permettent d’améliorer leur santé et le bien-être de tous à tout âge. Cette consultation actuelle vise d’abord à adopter une approche multisectorielle avant de déterminer de nouvelles orientations et des priorités d’action pour accélérer la promotion de la planification familiale. Elle vise aussi à valider un plan opérationnel des interventions multisectorielles du planning familial.

«En République de Djibouti, la contraception moderne demeure encore faible. Il faudra désormais considérer la planification familiale comme un véritable outil de développement. Il est donc recommandé de bien définir les buts, les objectifs et les indicateurs pour les prochaines années afin de pouvoir assurer le suivi et l’évaluation dans le cadre de revues annuelles systématiques», a souligné Saïda Ali, directrice des affaires sociales du MFF.12