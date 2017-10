Petit Bara : Inauguration du réservoir d’eau construit par les FFDJ

Le 17 octobre dans la région d’Arta, M. Mohamed-Fozi Ahmed, préfet par intérim d’Arta, M.Elmi Bouh, président du Conseil Régional d’Arta, monsieur Omar Wabéri, député national, les élus locaux et le général de division aérienne Thierry Duquenoÿ, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti (FFDJ) ont inauguré la construction d’un réservoir d’eau sur le site du Petit Bara. Les habitants se sont réjouis de l’aboutissement de ce projet piloté et mis en œuvre par le groupement de soutien et la direction de l’infrastructure des forces françaises à Djibouti.« Cette création d’une citerne semi-enterrée servira au stockage et à la conservation de l’eau de pluie pour l’abreuvage des cheptels des éleveurs de la zone», a dit le préfet par intérim.

A l’entendre, l’impact sera important puisque le premier résultat sensible est le gain de temps procuré aux femmes et aux enfants qui seront dispensés de la corvée d’eau ou de grands trajets à effectuer.

D’une capacité de stockage d’eau de 140 m3, cet ouvrage constitue une véritable plus-value pour les nomades. Les murs de 40 cm d’épaisseur sont construits de façon traditionnelle avec des pierres basaltiques du désert et taillées artisanalement à la main par des ouvriers recrutés pour l’essentiel parmi les locaux. « La volonté des FFDJ a été de réaliser un ouvrage ambitieux et de qualité s’inscrivant dans la durée et répondant aux besoins concrets de la population locale », a déclaré le général de division aérienne Thierry Duquenoÿ.

Le commissaire-colonel Jean-Philippe Delprat, commandant du groupement de soutien de la base, a tenu à remercier l’entreprise Ayman, dont le patron est originaire de la région, et tous les ouvriers, recrutés parmi les nomades ou les villages alentours, pour le travail accompli dans des conditions particulièrement difficiles.

« Je tiens à saluer vivement, et remercie en mon nom et au nom de la Région d’Arta, les FFDJ pour la réalisation de cet ouvrage. Ceci démontre une fois de plus la bonne relation qui existe entre la préfecture de la région d’Arta et le commandement des FFDJ, qui est un partenaire incontournable. En témoignent par le passé les projets sociaux et éducatifs comme la réhabilitation de l’école primaire d’Arta pour n’en citer qu’un », a conclu le préfet par intérim.

La France est engagée aux côtés de Djibouti et de son peuple au quotidien. Chaque année les forces françaises développent des projets concrets au profit de la population Djiboutienne, en partenariat avec les autorités locales, afin d’apporter un soutien logistique ou une aide matérielle.