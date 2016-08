Pêche artisanale – Une Stratégie concertée

Les coopératives de pêche du pays viennent d’adopter à l’unanimité la Stratégie de promotion de la pêche de la Fédération Nationale de la Pêche Artisanale (FNPA) lors d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue lundi dernier. Réalisée avec le soutien du Réseau National de Développement Social, cette Stratégie est destinée à revigorer le secteur de la pêche artisanale à un moment où le pays connaît un réel boom économique.

La stratégie de la FNPA met en exergue le secteur de la pêche qu’elle identifie comme un segment dont l’activité économique peut contribuer à la croissance économique du pays et à la réduction de la pauvreté tant en milieu urbain que rural. Il est incompréhensible cependant que ce potentiel de 48 000 tonnes par an reste malheureusement inexploité dans son ensemble (1500 tonnes par an). Les solutions envisagées consistent entre autres à renforcer les capacités des coopératives de pêche par l’augmentation de la production qui doit se faire grâce à la fourniture aux Coopératives de matériel nécessaire, et l’accès facilité pour l’obtention du carburant et de la glace.

Aussi, la FNPA dans sa stratégie avance-t-elle l’idée de conserver les produits de leurs pêches dans des sites gérés par la FNPA en plaçant dans chaque Site des cuves isothermes pour conserver le poisson dont une partie sera utilisée par la population locale et l’autre partie acheminée à Djibouti Ville. La participation des femmes n’est pas exclue puisqu’elles seront formées et employées par la FNPA qui se chargera de la gestion des pêcheries.

Pour mener à bien cette entreprise, la FNPA entend mettre en place une structure de travail établie dans les sites en conformité aux normes établies tout en respectant les conditions nombreuses et contraignantes en matière d’hygiène. il est par ailleurs mentionné qu’une convention sera signée avec le Laboratoire LANAA. Un des points le plus saillant de ladite stratégie n’est autre que la mise en place d’une structure de vente pour garantir aux pêcheurs la vente de leurs poissons. Un caissier de la FNPA disposant d’un fonds de roulement sera opérationnel dans chaque Site. Cette situation est susceptible d’inciter les gens à pêcher puisque les prises seront payées comptant. Elle permettra entre autres, à la FNPA de devenir le partenaire privilégié des pécheurs et surtout de ceux qui n’ont pas réussi à écouler leurs prises.

La gestion des points de vente… Dans sa stratégie, la FNPA met en exergue l’importance de la gestion des points de vente (poissonneries) afin d’assurer un approvisionnement régulier. Aujourd’hui, il est indéniable que le coût du poisson reste élevé en raison du mauvais système de distribution et de commercialisation. Pour y remédier, la FNPA compte mettre en place dans ses points de distribution, des étals garantissant l’hygiène tout en assurant les moyens de stockage et de réfrigération.

Egalement ce même chapitre met en évidence l’importance d’employer le personnel des poissonneries afin de fixer le prix et ainsi bannir les frais complémentaires pratiqués par les mareyeurs intermédiaires.

Enfin, outre un chapitre entier concernant la revente des produits de la pêche dans les pays limitrophes, la stratégie de la FNPA soutient l’idée d’introduire la pêche industrielle dans le pays en différentes phases succinctes.

Arteh