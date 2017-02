Partenariats Publics-Privés : L’Exécutif fixe les règles du jeu

Plus qu’un effet de mode, le partenariat public-privé est désormais le mode de référence dans la gouvernance des affaires économiques du pays. Le 4ème Conseil des Ministres de l’année 2017 en a décidé ainsi au terme des ses travaux d’hier au palais présidentiel. Les acteurs de l’Exécutif ont adopté un régime juridique et un cadre institutionnel consacrant le rôle moteur du secteur privé dans la diversification et l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale.

Plusieurs points étaient à l’ordre du jour du Conseil des Ministres qui s’est tenu hier au palais présidentiel. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et les membres de son gouvernement ont débattu des contenus d’un projet de loi relatif au partenariat public-privé, d’un second projet de loi sur les comptes financiers d’Electricité de Djibouti pour les exercices 2013 et 2014, de deux projets d’arrêtés, l’un sur le transfert des propriétés souscrit au livre foncier et l’autre sur le budget prévisionnel 2017 du Diwan des Biens Waqfs.

Les acteurs de l’Exécutif ont adopté les 4 textes au terme de leurs discussions. Le plus parlant de ces textes est sans doute celui qui fixe les règles du jeu en matière de partenariat public-privé.

Pour les néophytes, le partenariat public-privé est un accord contractuel à long terme entre des entités publiques et privées qui a pour objectifs d’améliorer l’exécution des projets d’infrastructures et rehausser le niveau d’efficacité des services infrastructurels.

C’est tout le sens du présent texte de loi. Lequel définit les principes fondamentaux et le champ d’application des partenariats publics-privés ou PPP selon le jargon des connaisseurs. Il comporte de nouvelles dispositions sur la gouvernance, les modalités d’exécution de contrats et celles inhérentes au règlement des différends. Il stipule aussi la création indispensable d’une entité de contrôle dans la mise en œuvre des PPP.

Mieux, le régime juridique en vigueur et le cadre institutionnel, qui lui est assorti, consacrent le rôle moteur du secteur privé dans la diversification et l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale. Plus qu’un effet de mode, le partenariat public-privé est désormais le mode de référence dans la gouvernance des affaires économiques du pays. Concrètement, l’Etat pourra par ce biais passer des accords censés faciliter le financement privé des projets d’infrastructures et de services. L’approche est novatrice. Elle vise au renforcement de l’attractivité de la destination Djibouti, et au soutien de la création d’activités et d’emplois. L’une ne va pas sans l’autre.