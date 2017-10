La parole à…Youssouf Moussa Dawaleh Président de la CCD

Pour célébrer les 110 ans d’existence de l’Institution, les élus et moi-même avons souhaité organiser, au-delà des festivités, des évènements de promotion des entreprises et d’animation de la place commerciale nationale. A cette occasion, et ce, pour la première fois organisée par la CCD, une Foire Commerciale et un Forum sur l’Intégration régionale sont prévus du 3 au 7 Décembre 2017. Nous serons honorés de voir la République d’Indonésie prendre part à cet évènement incontournable. Comme vous le savez, la promotion et le développement des entreprises djiboutiennes constituent une des missions primordiales de la Chambre de Commerce de Djibouti. Par le biais de cette foire Internationale, nous visons à ouvrir le marché djiboutien à des nouvelles opportunités régionales et internationales. Il va sans dire que ces évènements pourront permettre aux entreprises de la République de Djibouti de se faire une place sur de nouveaux marchés et voir se nouer de futurs partenariats fructueux. De par sa position géostratégique sur la Corne d’Afrique et ses infrastructures portuaires et logistiques uniques, nous pourrons faire de Djibouti une plateforme d’entreposage et de redistribution des marchandises en provenance ou vers les pays de la région.

Aussi, et à compter d’aujourd’hui jusqu’au 3 Décembre 2017, sont attendus plus de 200 exposants de divers secteurs d’activité et des quatre coins de par le monde qui viendront nous faire découvrir l’excellence de leur produits et savoir-faire. Au cours de ces cinq jours, l’esplanade du Palais du Peuple de Djibouti, se verra animée par les stands de nos invités régionaux et internationaux. En parallèle à cet évènement, le 4-5 Décembre 2017, un Forum Economique sera organisé avec pour thème « Investir dans les infrastructures pour réussir l’intégration régionale en Afrique de l’Est ».

Ce Forum traitera des principaux thèmes liés à l’intégration régionale et citeront les plus grands exemples de réussite en Afrique de l’Est. Des intervenants de haut niveau chapoteront l’évènement. Pour ce qui est de la Foire, de nombreuses entreprises de Chine, Turquie, Egypte, Emirats Arabes Unies, et de la Somalie souhaitent venir en grand nombre, mais nous essayons de temporiser afin de laisser le plus de place aux entreprises installées à Djibouti, qui souhaitent exposer leurs produits. Je les invite donc à s’inscrire dès aujourd’hui afin que nous puissions leur réserver des stands selon leurs choix.