La parole à…Yonis Ali Guedi Ministre de l’Énergie, chargé des Ressources Naturelles

« Unis dans la paix »

Tous les hommes et femme illustres, issus de diverses couches sociales, morts au service de la nation, méritent que nous leur rendions un vibrant et solennel hommage, au moment ou nous célébrons notre 40ème année d’indépendance.

A l’occasion de cet anniversaire, nous nous réjouissons d’être une fois de plus unis dans la paix. Notre époque se caractérise par des déchirements et conflits sévissant dans beaucoup de pays à travers le monde. Par la Grace de Dieu notre pays est épargné par ces maux. Une fois de plus, nous pouvons célébrer dans l’unité et la fraternité, la force des liens qui nous rassemblent et qui font de nous un grand peuple.

Nous sommes les légataires d’un formidable patrimoine culturel et écologique qui est un joyau pour l’humanité. Aujourd’hui, nous sommes porteurs d’une ambition, celle de l’émergence économique qui nous amènera dans les décennies prochaines, à jouer un rôle prépondérant sur la scène africaine et dans le monde.

Pour toutes ces raisons, nous devons en ce 27 juin, lancer un nouvel appel au sursaut national et à la mobilisation des forces vives de la nation, pour réaffirmer avec force et détermination notre ambition collective.

Je vous affirme qu’avec un partenaire de la Banque mondiale, nous sommes sur le point de lancer un nouveau projet destiné à élargir l’accès à l’électricité pour quelque 14000 personnes appartenant aux couches les plus pauvres de la population».