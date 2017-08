La parole à…Yonis Ali Guedi Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles

Suite aux nombreux cas d’incendies de juillet dernier ayant entrainé des dégâts domestiques conséquents au niveau de la population, il a été constaté que ces derniers étaient dus principalement à des équipements de sécurité électriques défaillants et contrefaits en vente libre dans les quincailleries de la place.

En effet, le Ministère de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, en collaboration avec les douanes et la gendarmerie nationale a entrepris samedi 19 août 2017 une opération de ratissage des équipements électriques de contrefaçons disponibles et en vente libre dans les différentes quincailleries de la place. Une quantité importante d’équipements électriques de contrefaçon composée de DPN, disjoncteurs différentiel, et autre équipements électriques de contrefaçon ne répondant pas aux normes internationales de sécurité électriques a été saisie et sera détruite.

Le Ministre de l’Energie met en garde les importateurs, distributeurs ainsi que les entreprises de construction contre l’utilisation des équipements de sécurité électriques contrefaits.

Tout constat de contravention à ces mesures entrainera une saisie immédiate de ces équipements au niveau des importateurs et distributeurs et les contrevenants seront poursuivis en justice. Le matériel saisi par les équipes du Ministère de l’Energie et de la Douane sera immédiatement détruit.

Ainsi, j’exhorte mes concitoyens à éviter les dits matériels et les encourage à adapter une attitude responsable face à l’usage de matériels à risque pour leurs vies et leurs biens.