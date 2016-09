La parole à…Saida Moussa Ali Directrice des affaires sociales au MFF

« La faible prévalence contraceptive a des répercussions néfastes sur la santé de la femme»

Les programmes de planification familiale sont une solution gagnant-gagnant pour le bien-être et les bénéfices positifs de chaque femme, des enfants et de la famille. La planification familiale responsabilise les femmes, elle est donc essentielle à la jouissance des droits humains. Elle contribue aussi à la réduction de la pauvreté et permet d’éviter par exemple 32% des décès maternels et 10% des décès infantiles. De nombreuses études attestent que l’augmentation de l’utilisation des préservatifs dans les pays en voie de développement a permis de réduire le nombre de décès maternels de 40% au cours des 20 dernières années, simplement en réduisant les besoins non satisfaits et le nombre de grossesses non désirées. Les investissements dans la planification familiale apportent des avantages dans les domaines de la santé, de l’économie, du développement social et de l’environnement. Il est donc impératif de rappeler qu’il s’agit avant tout d’une question de droits humains.

La situation actuelle de Djibouti est marquée par une très faible utilisation des moyens de planification familiale (Moins de 20% des femmes mariées en âge de reproduction utilisent une méthode contraceptive). Cette faible prévalence contraceptive a des répercussions néfastes sur la santé de la Femme (Surmortalité maternelle estimée à plus de 300 décès pour 100 000 naissances vivantes), une surmortalité infantile, une pression sur la santé des femmes, une réduction des chances à l’éducation et à l’emploi des femmes surtout avec le mariage précoce et la fécondité élevée chez les adolescentes (Pourcentage d’adolescentes et jeunes enceintes à Djibouti est: 15-19 ans: 11% ; 20-24 ans : 18%)

La planification familiale n’est pas seulement liée à l’offre des services de santé. Elle est aussi liée à l’information, l’éducation, les aspects socio culturels et économiques…C’est dans cette perspective que cette stratégie ne peut être que multisectorielle.

La planification familiale est un droit fondamental de la femme et du couple mais aussi un facteur indispensable à la santé de la femme et le bien être de la famille, la réduction de la pauvreté et la contribution au développement du pays. A travers cet atelier, le ministère de la femme et de la famille vient d’engager un processus d’élaboration de la stratégie nationale. Ce processus repose sur une analyse approfondie de la situation et sur une large consultation et participation des partenaires ministériels (Santé, éducation, affaires sociales, jeunesse et sports, commissariat au plan, justice, communication…) ainsi que le tissu associatif et les partenaires de la coopération internationale.

La plateforme en cours de consultation repose aussi sur 8 axes stratégiques. Il s’agit d’analyser et de comprendre la situation dans le pays, de définir les partenaires et leurs rôles, de fixer les objectifs à atteindre pour les 5 prochaines années, d’améliorer la gouvernance du programme, de renforcer l’offre de services de PF (Information, disponibilité, accès et qualité), de promouvoir l’action communautaire, de mobiliser les ressources nécessaires, de développer le suivi et l’évaluation.

Propos recueillis par Rachid Bayleh