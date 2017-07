La Parole à…Roukiya Ali Djama Coordinatrice des programmes à l’UNFD

« Le protocole de référence des GBV / FGM est un document d’orientation technique visant à garantir que toutes victimes de violence fondées sur le genre (violence domestique, sexuelle et mutilation génital féminine) une réponse rapide et complète des fournisseurs de services qui répondent à leurs besoins dès le premier point de contact. Le présent Protocole de Référence est un accord de coopération entre les ministères, départements œuvrant dans le domaine de lutte contre les violences fondées sur le genre afin d’assurer une réponse efficace et la coordination des différents services et organismes. Avec votre soutien continu et votre engagement, l’UNFD et son programme de Violences Basées sur le Genre seront parmi les meilleurs programmes en aidant les victimes, en atténuant l’incidence de la violence basée sur le genre à Djibouti et en fournissant des conseils sur l’élaboration de relations saines à la maison, dans les écoles et dans la communauté dans son ensemble. »