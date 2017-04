La parole à…Nafissa Mahamoud Mohamed Présidente de l’association de femme «EL RASMY» du quartier 1.

« Je dirige l’association de femmes pour le développement socioculturels «EL RASMY» de quartier 1. Comme notre quartier regroupe toutes les composantes de la société djiboutienne, notre structure associative vise à promouvoir la culture de paix, les valeurs d’entraide et de solidarité et à maintenir la cohésion sociale parmi les habitants. A travers cette soirée de fête aux quartiers 1 et 2, nous montrons l’évolution de la cuisine djiboutienne car en 1977 les recettes de nos plats n’étaient que du riz préparé avec de la viande appelé «ISKU DHEX KARIS» dans le jargon local, des pâtes avec une sauce de viande hachée et des galettes. Et aujourd’hui en 2017, nos mères savent préparer des plats très diversifiés. Vivre en société est la particularité de notre peuple, nous sommes une grande famille et donc nous partageons ce que nous avons. En ce samedi soir du 25 mars 2017, nous nous sommes mobilisés pour une seule cause, et un seul objectif qui est très important pour notre société, nous célébrerons toute cette année 2017 le 40ième anniversaire de notre souveraineté.

Nous devrons apprendre à nos enfants l’importance de ce jour pour nous djiboutien. Nous devrons les apprendre aussi les valeurs de la paix et de la solidarité qui font aujourd’hui la grandeur de notre Nation. Car sans la paix, nous ne fêterions pas 40 ans d’indépendance dans la joie».

Propos recueillis par Rachid Bayleh