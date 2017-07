La parole à…Moussa Mohamed Ahmed Ministre de l’Habitat, l’Urbanisme, et l’Environnement

C’est un honneur et un plaisir pour moi de m’adresser à la population d’Ali-Sabieh à l’occasion de la célébration du quarantième anniversaire de notre indépendance acquise à l’issue d’une longue lutte. Il y a quarante ans nous célébrions dans la joie et l’allégresse une liberté retrouvée, une souveraineté acquise et une dignité reconquise. Ce jour historique reste ancré dans la mémoire collective de notre nation qui voyait enfin la concrétisation d’une indépendance rêvée.

A l’occasion du quarantième anniversaire de cette indépendance chèrement acquise, nous devons d’abord célébrer la mémoire de nos martyrs qui ont sacrifié leur vie pour cette noble cause.

En effet, des hommes et des femmes ont connu les affres de la prison, versé leur sang et perdu leur vie pour que notre pays accède à une souveraineté internationale et pour que notre peuple puisse vivre librement. Nous avons donc le devoir de transmettre de génération en génération le sacrifice consentis par ces héros.