La parole à…Mohamed Khlie Président de l’Union des Chemins de Fer Africains

Ce méga projet est le fruit de la bonne volonté des hautes autorités des deux pays qui ont accordé une importance au transport ferroviaire qui demeure l’un des maillons clefs du développement socio-économique et qui n’ont ménagé aucun effort pour mettre en place les moyens humains, techniques et financiers pour sa réalisation dans les meilleures conditions possibles. C’est également grâce aux efforts déployés par les structures mises en place au niveau des deux pays. Une mention particulière est à adresser de ma part à la jeune Société Djiboutienne des Chemins de Fer qui a su se frayer un si bon chemin dans la réalisation de ce projet structurant. Très tôt, et à travers les différents contacts qu’on a eu que ce soit au niveau de l’UIC- Région Afrique ou dans le cadre de la coopération avec l’Office National des Chemins de Fer du Maroc, nous avons été agréablement surpris par le dynamisme et l’enthousiasme de ses dirigeants et ses cadres pour faire éclore ce fleuron dans les meilleures conditions.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’Afrique est considéré aujourd’hui comme le continent de l’avenir, voire la nouvelle frontière de la croissance mondiale, au regard des performances qu’il a enregistré au cours de cette dernière décennie et du potentiel qu’il présente. A ce titre, l’Afrique connaît de plus en plus d’échanges commerciaux, une augmentation des investissements en infrastructure à travers d’ambitieux chantiers qui sont engagés sur le continent avec plus de 300 projets d’infrastructures pour un montant de plus de 235 milliards de dollars.

Néanmoins, il faut souligner que l’Afrique, qui souffre d’une insuffisance chronique en infrastructures, est appelée à relever les défis majeurs à moyen terme en ce qui concerne plus particulièrement la mobilité des biens et personnes et ce, devant l’évolution prévisible de la croissance attendue de la population, de l’urbanisme et du dynamisme économique.

De ce fait, l’Afrique devra absolument se doter d’un système de transport adéquat, efficace, cohérent, intégré et fort varié. Il s’agit là d’un levier incontournable, pour opérer le désenclavement et soutenir efficacement cette ambition de décollage socio-économique de la région et ce, au moment où nous vivons une ère de mondialisation globale, prégnante, irréversible et incontournable. Parmi ces infrastructures de transport figure, bien entendu, le mode ferroviaire jouissant d’atouts indéniables pour la collectivité au service d’une économie régionale plus moderne et garantissant rentabilité énergétique et durabilité écologique. Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous réjouir de la réalisation de cette ligne qui s’inscrit en droite ligne avec la stratégie arrêtée par l’UIC-Région Afrique pour la revitalisation du Rail à l’horizon 2040 et qui constitue la feuille de route adoptée par les Ministres Africains chargés du transport en avril 2014 lors de la 3èmeconférence organisée à Malabo en Guinée Equatoriale. C’est justement la raison d’être de l’Union Internationale des Chemins de Fer ayant comme objectifs primordiaux de promouvoir le transport ferroviaire à l’échelle continentale et relever les défis de la mobilité et du développement durable, d’harmoniser et d’améliorer les conditions d’établissement et d’exploitation des chemins de fer, de faciliter les échanges de bonnes pratiques entre les membres pour l’amélioration de leurs performances techniques, commerciales et environnementales, de promouvoir la connexion et l’interopérabilité entre les réseaux pour accélérer les échanges commerciaux et tirer le meilleur profit des atouts inhérents au système ferroviaire.

L’UIC-Région Afrique, qui regroupe environ une quarantaine de réseaux membres, s’inscrit dans cette logique de coopération au service d’un développement cohérent du rail au sein de ce continent, à travers une panoplie d’actions ciblées répondant au mieux aux attentes des réseaux africains et allant de l’échange d’informations, en passant par l’organisation de cessions de formation jusqu’à l’assistance. De son côté et conscient des racines africaines de son identité et de sa civilisation, le Maroc s’est engagé, sous la conduite éclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que dieu Le Glorifie, dans la voie du développement accéléré des relations historiques et multidimensionnelles qu’il entretient avec les pays africains. Les récentes tournées effectuées dans certains pays africains témoignent de ce choix construit autour des notions de co-développement, de solidarité sud-sud renforcée et de forte dimension sociale.

A cette occasion, je réitère l’engagement du réseau ferré marocain à partager sa modeste expérience avec ses homologues du continent et les faire bénéficier de son expérience dans ce secteur vital pour la croissance inclusive de nos pays.