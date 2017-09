La parole à…Mme Mouna Osman Aden Secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales

«Cette année le projet cible 4000 ménages habitant dans les deux communes de Boulaos et Balbala. Ainsi chaque ménage recevra un transfert monétaire électronique via la téléphonie mobile d’un montant mensuel de 8000 FDJ et ce pendant 4 mois successifs. Les familles munies de leur téléphone vont s’approvisionner auprès des kiosques de leurs quartiers respectifs. Cette assistance financière permettra aux familles de compléter leur ration alimentaire pendant 4 mois et leur donner la possibilité de choisir les produits dans une boutique proche de leur domicile. Pour le choix des bénéficiaires du projet, le SEAS a tiré la liste des ménages directement du registre social qui est une base de données de familles Pauvres. Comme vous le savez, le SEAS mène des enquêtes sociales de porte à porte depuis quelques années dans le but de construire une base unique contenant des données socioéconomiques et biographiques des ménages. Ainsi les familles ciblées pour ce programme ont été invitées aux guichets sociaux pour un enregistrement biométrique afin de fixer leur identité biométrique et biographique et leur attribuer un numéro social unique. Cependant, lors des enregistrements, beaucoup des familles sont restées injoignables et introuvables pour des raisons diverses et certains ne disposaient d’aucune pièce d’identité (numéros de téléphone erronés, changement d’adresse ; manque de carte d’identité, absence du chef de ménage etc.…). Malheureusement ces ménages ne pourront pas bénéficier de cette assistance alimentaire. C’est pourquoi j’exhorte la population en situation de précarité et nécessitant une assistance sociale à se rendre aux Guichets Sociaux pour s’enregistrer ou actualiser leurs données personnelles s’ils sont déjà enquêtés (adresse et téléphone ; naissance ; décès..). Tous les programmes ou projets qui ont pour but de lutter contre la précarité et la vulnérabilité se baseront sur le registre social pour sélectionner les récipiendaires des prestations sociales. Nous avons démontré notre engagement envers les plus démunis et nous poursuivrons notre objectif commun qui est la réduction de la pauvreté dans notre pays.»

M. Abdi Youssouf Sougueh

Ministre de la communication chargé des Postes et des télécommunications :

«La réforme du secteur des télécommunications a été initiée avec l’avènement d’une nouvelle structure par l’opérateur national qu’est Djibouti Télécom. Dans cette optique, les ministres qui se sont succédé à la tête du département ayant la charge des dossiers liés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication n’ont eu de cesse d’améliorer ce secteur. Un plan quinquennal portant politique nationale des TIC a été adopté à travers la loi n° 22 de l’année 2003 et expérimenté d’autres modèles économiques l’inclusion financière de l’ensemble des personnes vivant sur le territoire national. Ce partenariat entre le PAM et NomadCom démontre, de la plus belle manière que les technologies peuvent être un atout formidable qui peut faciliter l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de lutte contre l’extrême pauvreté et la faim et rejoint ainsi notre vision d’allier développement économique et développement du secteur des TIC.»

Propos recueillis par Rachid Bayleh