La parole à…Houssein Hassan Darar Secrétaire exécutif de l’ONARS

Fidèle à sa vocation humanitaire, l’office a organisé l’accueil et la prise en charge des flots de réfugiés yéménites qui ont déferlé sur nos côtes au plus fort de la crise au Yémen. Sous l’impulsion du chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh, et avec l’appui de la Première Dame de la République, Mme Kadra Mahamoud Haïd, l’office a réussi à s’acquitter avec rigueur et professionnalisme du travail d’acheminement de l’aide humanitaire vers les camps de Markazi, où ont été installés ces nouveaux réfugiés. C’est d’ailleurs ce camp qui a été choisi pour célébrer ses 39 ans, le 21 février 2017. Le choix du camp de réfugié le plus récent de notre pays est un symbole fort ainsi qu’un signal vigoureux en direction des Djiboutiens d’abord mais au-delà envers le monde et la communauté internationale.

Et l’anniversaire de l’ONARS arrive comme une consécration pour l’office qui inspire aujourd’hui confiance et respect aux autorités publiques et les partenaires internationaux avec qui il travail main dans la main. Les cérémonies de commémorations se voudront grandioses et marquantes dans le camp de réfugiés de Markazi à Obock. Une manière d’illustrer avec force la politique d’ouverture et d’hospitalité pratiquée par la République de Djibouti et ses hommes et ses femmes depuis ces 39 dernières années et mise en œuvre par l’Office national d’assistance aux réfugiés et aux sinistrés (ONARS).