La parole à…Djama Saïd Bogoreh Député de Dikhil à l’Assemblée nationale

La fête a débuté dans la nuit du dimanche 26 juin au lundi 27 juin dernier. La place de l’indépendance, située au cœur de la ville de l’unité, a été prise d’assaut par des milliers de dikhilois. La cérémonie de célébration du jubilé d’émeraude a été présidée par le ministre délégué en charge de la Décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis. L’événement a vu la participation des notables coutumiers, d’élus locaux, d’autorités civiles et militaires.

Après les animations culturelles, plusieurs discours ont ponctué cette soirée festive. Je faisais partie des orateurs qui ont successivement pris la parole au micro de la tribune.

M’exprimant devant mes concitoyens, j’ai mis en exergue le sacrifice de nos martyrs, et le rôle de la population de Dikhil durant la période coloniale. J’ai aussi rappelé que la commémoration de l’indépendance de notre nation est l’occasion de rendre hommage à nos aïeux, les plus célèbres comme les plus humbles, qui ont porté les idéaux de liberté, de cohésion nationale, et de prospérité partagée. Aujourd’hui, nous en sommes tous les héritiers. J’ai profite de cette tribune pour leur rendre un vibrant et solennel hommage, au moment ou nous célébrons notre 40ème année d’indépendance. »

Je n’ai pas manqué pas de souhaiter mes meilleurs vœux au président de la République, à la première dame, et au peuple Djiboutien. Bonne et heureuse fête.

Propos recueillis par Mahdi Zilay