La Parole à…Cheick Abdourahman Mohamed Ali alias Abdourahman Chamsudin Président du haut comité islamique de la Fatwa et secrétaire général du réseau des religieux de la région SHAMKAT

«L’excision est une pratique barbare qui n’a aucun fondement religieux. Il n’existe ni verset ni sourate dans le coran évoquant la pratique des MGF. Ce sont donc des pratiques ancestrales qui ne sont pas faciles à extirper de la conscience collective des populations et des communautés. C’est un combat de longue haleine que nous membres du réseau djiboutien de la foi devons mener de front. Actuellement, je pense que nous sommes sur une bonne trajectoire. Djibouti avance et progresse. La prévalence globale de MGF est maintenant estimée à 78,4%. Nos sommes conscients de l’impérieuse nécessité de continuer à agir, à redoubler d’efforts pour refuser la souffrance de nos filles et protéger leur intégrité physique. La formulation d’une Fatwa contre ces pratiques constituera un moyen efficace pour protéger l’intégrité physique de nos filles. Pour cela, nous devrons nous concerter avec des imams des mosquées, les Oulémas et les leaders religieux de tout le pays afin de les sensibiliser et de présenter ensemble des recommandations pour formuler une Fatwa.»

Propos recueilli par Rachid Bayleh