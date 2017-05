La parole à…Ali Guelleh Aboubaker Ministre auprès de la Présidence, chargé de l’Investissement

« Le Japon, un partenaire d’exception »

Permettez-moi, encore une fois, de souhaiter la bienvenue chaleureuse, aux hommes d’affaires du Japon, venus en grand nombre, pour participer à ce grand Forum d’Affaires et d’investissements. Je dois d’emblée souligner que l’organisation d’un forum de ce niveau constitue la preuve tangible de l’excellence des relations entre le Japon et la République de Djibouti. Cette présence massive parmi nous des investisseurs de ce rang montre un engagement fort du japon en faveur de l’Afrique.

En effet, il faut rappeler que le Japon s’est engagé à investir près de 10 milliards de dollars d’ici 2018, avec le soutien de la Banque Africaine de développement, essentiellement dans le développement des infrastructures et le secteur stratégique de l’énergie. L’initiative phare en faveur des jeunes Africains, intitulé « African Business Education Initiative for Youth » est destinée à la formation des ressources humaines de notre continent. Elle comptera un nouvel axe dirigé vers l’encadrement intermédiaire, avec un objectif ambitieux de former 30 000 personnes dans les deux ans à venir.

Je voudrais rappeler que lors de la TICAD VI, le Premier Ministre japonais, M. Shinzo ABE, a annoncé la création d’un Forum économique public-privé, qui va renforcer les liens entre les secteurs publics et privés, à la fois en Afrique et au Japon.

Cette institution qui réunira ministres et patrons d’entreprises ainsi que d’autres organisations économiques, aura pour ambition de faire travailler ensemble et davantage les compagnies japonaises et africaines. La République de Djibouti est résolue de s’inscrire dans ces ambitieux programmes pour notre continent parce que nous disposons d’un partenariat solide avec ce grand pays.

En effet, notre pays dispose d’une coopération bilatérale très étroite avec le Japon, un partenaire d’exception et cela depuis l’accès à notre indépendance. Ce Forum est l’occasion pour nous de renforcer notre relation économique, spécialement dans le domaine des investissements directs. Je suis convaincu que des nombreux projets, surtout dans le secteur des infrastructures portuaires auront des retombées positives sur notre croissance à terme. Cependant, la diversification de notre partenariat constitue pour notre Chef de l’État, un impératif pour une économie plus homogène.

C’est dans cette perspective et pour sortir définitivement du sous- développement, que son gouvernement a entrepris une série de réformes structurelles préalables à la modernisation de la vie économique et à l’amélioration du climat des affaires.

Je rappelle en passant, à nos hommes d’affaires que notre gouvernement a adopté également de nombreux accords de protection d’investissements. Ces accords assurent aux investisseurs étrangers un environnement juridique stable et favorable, assorti de la possibilité de recourir à des mécanismes d’arbitrage investisseur-État. Le but des ces accords de protection et d’encouragement réciproques des investisseurs est de créer précisément, par la voie des conventions internationales, un climat solide de confiance pour attirer les capitaux privés. La part des investissements directs représente aujourd’hui 25 % de notre PIB, ce qui est conforme à la moyenne pour l’évolution constante d’une nation. La structure des flux d’investissement est de plus en plus diversifiée. Dominée par les activités liées aux infrastructures, le diagnostic démontre également une tendance orientée vers les services, les transports, suivi des activités industrielles légères et ce qu’on dénomme les BTP. Concernant nos projets prioritaires, nous nous focalisons sur l’énergie renouvelable, dont la demande pour les futurs projets d’infrastructures est estimée à 3 700 MGW pour les 10 prochaines années. Il y a L’immobilier dont la demande est estimée à plus de 5000 nouvelles unités par an, le tourisme qui constitue pour le pays un secteur stratégique avec un potentiel certain, disposant des sites uniques, des plages et des fonds marins de toute beauté.

Enfin, je vais mentionner le secteur manufacturier, actuellement inexistant dans notre pays, en raison essentiellement d’un appareil productif cher, mais il y a un besoin énorme dans les activités de l’agro alimentaire, le textile et les produits liés au bâtiment. Tous ces projets sollicitent des financements, la mobilisation de leurs actions constituera un atout pour notre développement. Nous privilégions les partenariats publics privés, qui autorisent une plus grande souplesse de gestion pour un bénéfice partagé.

Pour le mot de la fin, je remercie encore une fois nos amis japonais d’avoir répondu présents à ce Forum ; votre pays constitue pour nous un modèle de développement éloquent et j’espère que cet événement sera l’aboutissement d’une relation commerciale prospère entre nos deux pays.