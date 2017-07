La parole à…Alexander Hamilton Chargé d’affaires et chef par intérim de la mission diplomatique des Etats-Unis d’Amérique à Djibouti

Ma famille et moi sommes arrivés récemment, après plusieurs mois de préparation à cette affectation. Nous sommes très heureux et reconnaissant d’être à Djibouti.

Le 27 juin 2017, j’ai eu le privilège d’observer une formidable démonstration des moyens civils et militaires de Djibouti lors du défilé marquant les 40 ans de son indépendance. C’est une étape importante. Et les progrès réalisés par Djibouti depuis son accession à l’indépendance en 1977 en disent long sur les grandes choses à venir. Je suis également très impressionné chaque fois que je visite le Camp Lemonnier, lorsque je rencontre les dirigeants du CLDJ et du Groupe de Forces Interarmées Multinationales de la Corne de l’Afrique et que j’en apprends davantage sur les grands partenariats que nous construisons dans toute la région.

Comme tous les pays nous évoluons toujours et travaillons davantage pour nous améliorer ; pour former une union plus parfaite comme l’a dit Lincoln.