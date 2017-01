La parole à…Abdoulkader Kamil Mohamed Premier Ministre

« Priorité au suivi de l’action sociale »

L’importance du sujet qui nous rassemble ici mérite toute notre attention. Le président de la République a en effet toujours accordé une très grande priorité à l’action sociale. Plus nous avançons sur le chemin du développement, plus le chef du gouvernement demande qu’un effort plus grand soit fait dans tous les secteurs sociaux.

Notre développement économique va encore faire un bond en avant, avec l’ancrage de notre pays dans le développement durable, grâce à la place financière et économique internationale qui vient d’être lancée par le Président de la République. Cela signifie des milliers de nouvelles petites entreprises nationales, des milliers d’emplois, mais aussi des hommes et des femmes qui ne pourront pas s’intégrer tout de suite dans ce nouveau développement rapide.

Il faut donc que, dès à présent, tout le gouvernement s’engage aussi derrière ce renforcement de l’action sociale, pour aider les plus défavorisés de notre population. Si en effet le département des affaires sociales est le symbole de la volonté gouvernementale à aider les plus pauvres, il faut rappeler que de très nombreux secteurs sont impliqués dans ce combat.

Le département de la santé bien évidemment, mais aussi de l’éducation nationale qui apporte par exemple son soutien aux handicapés. C’est aussi celui de l’agriculture de l’élevage et de l’eau qui soutient les populations rurales. Il en est de même du ministère de la décentralisation qui doit intervenir pour les populations de l’intérieur du pays.

Il en est aussi de toute évidence du Ministère de la Femme et de la Famille qui contribue au renforcement de la cohésion sociale et défend les plus opprimés qui sont encore trop souvent les femmes. Mais aussi celui du secteur financier qui initie des solutions pour intégrer les populations défavorisées dans l’économie nationale à l’aide de la micro finance. Les départements de l’énergie, de l’eau potable, du logement et de l’assainissement, doivent quant à eux, trouver des solutions de péréquation pour aider les plus pauvres.

Toute notre économie libérale doit être au service de l’action sociale de tous pour renforcer, par la solidarité nationale, la paix sociale dans le pays.

C’est la volonté de notre président de la République et c’est aussi l’intérêt de toute la société civile.

Ces assises de l’action sociale vont permettre de faire un point exhaustif de la situation sociale du pays. Elles seront aussi l’occasion de dégager des idées pour en améliorer les effets. L’objectif gouvernemental est qu’aucun djiboutien ne reste en marge du développement économique que le président de la République a réussi à engager.

Aussi, je souhaite que les travaux de ces assises soient très productifs. Pour ma part, je m’engage à suivre personnellement les résultats qui en sortiront, et à coordonner tout le gouvernement vers cet objectif social. Le rôle de toutes les parties prenantes sera fondamental dans le suivi de cette action sociale.