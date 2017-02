La parole à…Abdillahi Abdi Farah Directeur Général de la Police Nationale

« Les titres biométriques délivrés sont conformes aux normes internationales de l’OACI »

Fort de votre soutien et du soutien de votre gouvernement, particulièrement notre valeureux ministre de l’intérieur, la police nationale a su révéler tous les défis de cette période moderne en proie à des convulsions violentes, et en surmontant les obstacles rencontrés en cours de chemin, quelque soit leur nature et leur degré de complexité.

Cette cérémonie marque le lancement d’une plateforme de production multi titres qui s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation et d’harmonisation de la police nationale.

Ce système de production multi titre permet la délivrance de passeport biométrique pour les citoyens djiboutiens, de cadre de résidence et des visas pour les étrangers. C’est un système évolutif capable de s’adapter à nos besoins futurs. Ces titres biométrique ainsi délivrés sont conformes aux normes internationales de l’OACI afin de faciliter les déplacements des djiboutiens dans le monde entier sans entrave. Ils disposent d’un haut niveau de sécurité pour éviter tout fraude, protéger l’identité des citoyens qui peuvent voyage sans problème. Cette plateforme multi titre est complétée par une solution de dématérialisation et d’archivage numérique des dossiers de demande des titres qui permettront d’offrir des services administratifs performants à la population djiboutienne.

Dans ce processus, l’imprimerie française grâce à sa plateforme multi titre nous permet de nous doter de titres régaliens hautement sécurises conformes aux meilleurs standards internationaux. Ainsi la protection et l’identité des nos citoyens s’en trouvent renforcées. La procédure de délivrance du passeport ordinaire biométrique, de carte de séjour et de visa à puce électronique, va désormais démarrer dans notre pays, et nos concitoyens seront heureux de voyager sans entrave et en toute sécurité à travers le monde.

Lors de votre précédente visite en ce lieu même, vous m’aviez donné des instructions pour mettre en place un système centralisé permettant de créer un fichier spécial immigration. Aujourd’hui c’est une mission que j’estime réalisée avec votre précieux concours et avec le soutien de mon ministre, car tous les postes frontaliers sont interconnectes via un canal sécurisé. Sachez que tous ces postes sont aujourd’hui abrités dans des constructions nouvelles avec des systèmes vidéo surveillance, et dotés de moyens adéquats pour gérer et contrôler les flux migratoires. Nous sommes aujourd’hui capables de situer dans le temps la traçabilité de toute personne franchissant notre frontière.

Enfin je profite également de cette occasion, M. le président de la République pour vous témoigner à nouveau la confiance de l’ensemble du personnel de la police nationale.

Propos recueillis par Zouhour