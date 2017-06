La parole à…Abdi Youssouf Sougueh Ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications

« Des efforts ont certes été faits mais le chemin reste encore long »

En Afrique, Le secteur des TIC a connu ces dernières années un développement fulgurant. Les statistiques nous indiquent que la téléphonie mobile et l’accès à internet, notamment en haut débit, observent une croissance considérable et tout laisse à prévoir que les indicateurs vont encore nettement s’améliorer dans les années à venir. Mais force est de constater que cette croissance à l’échelle africaine et même mondiale, reste extrêmement hétérogène ou l’accessibilité n’a pas encore atteint le niveau souhaité avec des taux de pénétration faibles par endroit et des coûts élevés des produits et services.

Pour les gouvernements, il ne peut y avoir de progrès technologiques et de croissance économique sans qu’ils ne se traduisent par des retombées avantageuses pour nos concitoyens en termes d’emploi, d’éducation, de santé…

A Djibouti dont la position géographique constitue un hub régional et un nœud de transit international de câbles sous-marins, au centre du Monde Arabe et au carrefour de l’Orient et de l’occident, nous en sommes tout à fait conscients des potentialités et des enjeux sous -jascents. C’est dans cette perspective que le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a décidé de connecter l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire, professionnel et supérieur de la République de Djibouti à l’internet à travers la construction et l’équipement de salles informatiques polyvalentes, appelé « Smart Classroom ». Ces centres, connectés à l’internet, permettront d’accroitre l’accès au savoir partagé, les échanges entres élèves/étudiants de différents centres, entre élèves et enseignants et entre les enseignants eux-mêmes. Ils seront utilisés principalement pour l’accès à l’Internet, la recherche documentaire en ligne (bibliothèque virtuelle), le partage de contenus entres les établissements et entre les enseignants (à l’intérieur du Pays comme avec le monde extérieur).

Dans la première phase du projet, notre Ministère en partenariat avec l’opérateur Djibouti Télécom, a offert, à l’occasion de la journée Internationale des Télécommunications le 17 juin 2017, 5000 Smartphones aux élèves des établissements pilotes.

Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera, de façon très significative, au renforcement des capacités des enseignants et étudiants et réduira ainsi la fracture numérique dans le milieu scolaire. Par ailleurs, nous vivons aujourd’hui une période où les applications technologiques dans le domaine de l’innovation technique transforment le paysage du secteur des TIC.

C’est pour encourager les jeunes filles Djiboutiennes à faire carrière dans le secteur des TIC que mon département a mis en place la première édition d’un concours annuel « Génie-Tic-Genre » ouvert pour celles âgées de 15 à 30 ans ayant des projets basés sur les TIC dans le domaines de la Santé, de l’Education, de l’Administration Publique, du Commerce, des Télécommunications et de l’Agriculture. C’est ainsi que l’Office Djiboutien des Propriétés Industriels et Commerciales a procédé cette année à l’enregistrement gratuit de quelques 20 projets qui ont été retenus lors du dernier concours «Génie-Tic-Genre » 2017.

Par la mise en œuvre du schéma stratégique des TIC, la République de Djibouti a la ferme intention de contribuer à l’édification d’une société de l’information juste, équitable et participative.

Le développement des TIC est pour nous fondamental comme le rappelle notre gouvernement dans la Vision 2035 car plus de 80% du PIB provient du secteur tertiaire. Des efforts ont certes été faits mais le chemin reste encore long. Aujourd’hui, plus que jamais, la voie de la coopération internationale reste déterminante pour la mise en œuvre des lignes d’actions du SMSI et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.