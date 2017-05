La parole à … Omar Youssouf Président de la Fédération Djiboutienne de Tir à l’Arc

En juin 2016 quand notre fédération est devenue officiellement membre de la fédération internationale de Tir à l’Arc, nous nous sommes fixés comme objectif d’aller de l’avant et de relever les défis de faire de ce sport, une discipline qu’on peut pratiquer dans l’ensemble du pays. La formation que suivent nos entraineurs est le second stage de formation que la fédération organise avec le concours financier du CNOSD. J’en profite de l’occasion pour saluer et remercier la présidente du comité olympique Mme Aicha Ali Garad qui fait un travail extraordinaire avec le CNOSD.

Tout sport a besoin de partenaires pour se développer et les athlètes de sponsors pour ramener des médailles alors j’invite les opérateurs privés et les institutions publics de soutenir les efforts des fédérations comme le fait si bien Mme Aicha Ali Garad. Je remercie également le secrétaire d’état à la jeunesse et aux sports M. Hassan Kamil pour son soutien constant. Le tir àl’arc, traditionnellement réservé à la chasse et au combat, est devenu aujourd’hui, une activité sportive qui est inscrite aux compétitions internationales et même aux prestigieux Jeux Olympiques.