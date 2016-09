La Parole à… Mme Valérie Cliff coordinatrice résidente du PNUD

«Je saisis l’occasion de cette cérémonie pour exprimer ma gratitude au gouvernement et au peuple américains qui ont financé ce projet. Il est à signaler que ce projet s’inscrit dans la priorité n°7 de la SCAPE intitulé ‘‘Réduire les inégalités selon le genre’’. En outre, ce projet est également aligné avec l’ODD ‘‘Egalité entre les sexes’’. La participation des femmes à la vie économique et l’accroissement de leur pouvoir d’action dans ce domaine sont essentiels pour renforcer leurs droits et leur permettre d’exercer un rôle accru au sein de la collectivité. Le développement ne peut se réaliser si 50% de la population concernée (les femmes) sont exclus des opportunités que le développement est à même d’offrir. Ainsi, renforcer l’autonomisation économique des femmes est une condition indispensable à l’instauration d’un développement durable. Les femmes consacrent généralement une part plus importante de leurs gains que les hommes à leurs familles et à leur communauté. Par conséquent, investir dans l’autonomisation des femmes est source d’avantages pour les individus, les communautés et la société toute entière. »

M. Tom Kelly, ambassadeur des Etats Unis d’Amérique

« Ce projet contribue à améliorer les moyens de subsistance en renforçant la capacité des organisations de développement communautaires et les associations qui soutiennent les femmes et les jeunes. La réussite de ce projet dépend aussi de notre partenariat solide avec le MFF et du leadership de son Excellence Madame la ministre Moumina. L’engagement de madame la ministre à l’autonomisation des femmes et des jeunes à travers des programmes qui réduisent la pauvreté et qui augmentent les opportunités économiques est impressionnant. Nous nous engageons à la soutenir dans ses efforts. Comme madame la ministre, les femmes sont des acteurs essentiels du développement de la communauté et nous savons tous que chacune de vous joue un rôle essentiel dans l’amélioration des conditions socio-économiques de vos familles et de vos communautés. Je suis confiant qu’avec le leadership du MFF, l’expertise de notre partenaire d’exécution, le PNUD, et la détermination de ceux qui participent à ce projet, nous allons améliorer les conditions économiques et changer des vies à travers le pays. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements à la population d’Arta pour leur accueil chaleureux et à tous ceux qui ont coopéré pour rendre possible le lancement de ce projet. »

M. Hamadou Mohamed Aramis

Ministre délégué chargé de la décentralisation.

« Le choix de la ville d’Arta pour lancer ce projet n’est pas anodin. Cette ville qui est le chef lieu de la région éponyme vit une nouvelle ère depuis que son statut a changé et qu’elle n’est plus une station balnéaire de la capitale mais plutôt la capitale d’une région. Elle est le symbole du processus de décentralisation lancé dès le début de son premier mandat par le chef de l’Etat. J’espère que ce vaste chantier connaîtra dans les mois à venir de nouvelles phases qui permettront aux régions et aux communes de s’autogérer véritablement. Pour en revenir à notre projet, je dirais que renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles vulnérables afin qu’elles prennent leur destin en main, c’est donner aux quartiers de résidence de ces femmes, à leurs villages ou à leurs villes des outils de développement durable. Partout où ce projet sera mis en œuvre, il appartiendra aux responsables locaux de soutenir les bénéficiaires afin qu’elles puissent tirer durablement profit de leurs acquis. Grace à la volonté et à la vision du chef de l’Etat, la vie des femmes de Djibouti ne cesse de changer jour après jour. Qu’elles soient commerçantes, mères au foyer, conductrices d’engins ou ministres, elles participent à la marche du pays. Les femmes et les jeunes filles vulnérables ciblées par ce projet seront, elles aussi, des actrices du développement aussi bien local que national. »

Mme Moumina Houmed Hassan

Ministre de la Femme et de la Famille

« L’autonomisation économique de la femme constitue un vecteur de réduction de la pauvreté ; c’est aussi un gage pour un meilleur bien-être familial. C’est pourquoi le MFF, de par ses attributions mais aussi et surtout des directives données par le président de la république M. Ismail Omar Guelleh dans le cadre de la mise en œuvre des doléances exprimées par la population et notamment par les femmes lors de la campagne présidentielle, s’est fixé deux objectifs majeurs :

Ø Structurer et canaliser le potentiel économique des femmes et des filles pour en faire un instrument de lutte contre la pauvreté.

Ø Offrir aux femmes et aux filles un cadre d’incubation et de développement des micros entreprises afin qu’elles sortent de la vulnérabilité et par conséquent deviennent vecteurs de développement.

Ainsi, à travers ce projet seront organisées :

Ø Des formations et des campagnes de sensibilisations pour permettre l’acquisition des techniques d’administrations et de gestion de coopératives économiques

Ø Des formations dans des domaines porteurs d’emploi notamment sur l’utilisation des techniques dans la conservation des produits agropastoraux (lait, fruits, légumes) de la pêche et de l’artisanat.

Ø Des dotations d’équipements et intrants seront distribués au profit des femmes et des filles ayant bénéficié des formations qui interviennent dans les domaines de l’artisanat et de l’agropastoralisme entre autre

Ø Des séances d’alphabétisation au profit des femmes et des filles vivant en milieu rural.

Propos recueillis par Rachid Bayleh