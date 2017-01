La parole à… Mme Aicha Ali Garad, présidente du CNOSD

Au terme d’une olympiade bien achevée, nous sommes sur la voie d’entamer une nouvelle période pleine de promesses. Jusque-là, nous recevions 85000 dollars, soit 14 870 000 fd par an. Pour ce quadriennal, nous allons recevoir une subvention de 100 000 dollars, soit (17 640 000 fd) par an de la solidarité olympique pour couvrir toutes les activités des fédérations et associations ainsi que du CNOSD. Vous conviendrez avec moi que c’est une somme infime par rapport à nos besoins réels. Comme vous le savez, toute action du CNOSD sera tributaire avant tout des programmes de la solidarité olympique. Dans cette optique, je tiens à vous informer dès à présent que nous aurons beaucoup de réunions de travail planifiées.

– Des réunions collectives et des réunions en tandem, à savoir des réunions entre le comité exécutif et chacune de vos fédérations respectives.

– Des séances d’information vont être organisées de façon régulière pour que vous puissiez vous imprégner de tous les programmes de la Solidarité Olympique en vue de les utiliser selon vos plans d’actions respectifs.

Je tiens à ce que la fréquence de nos rencontres et d’échanges augmente, que vous fassiez un plan quadriennal ou biennal de toutes vos activités aussi bien sur le plan National qu’International, ce qui nous permettra d’agir promptement en cas d’urgence ou de mieux appréhender toute difficulté risquant de compromettre par exemple la phase de préparation de l’élite ou notre participation aux prochaines compétitions régionales et internationales. Pour cela : Nous allons renforcer notre administration en nommant des personnes compétentes à des postes de directeur technique et administratif.

Le bénévolat n’est plus d’actualité pour une meilleure rentabilité

Tout cela est possible à condition de mieux exprimer notre solidarité, de nous entraider, de nous unir et faire de notre coopération et notre collaboration un exemple à tous les égards. Pour finir, je tiens à vous informer que pour la tenue de la 17ème Assemblée Générale Ordinaire et Elective de l’ACNOA prévue du 4 au 12 Mai dans notre pays, nous avons le soutien de l’ensemble des autorités Djiboutiennes qui nous accompagnent dans cette aventure. Un comité d’organisation dont vous ferez partie sera mis en place pour assurer le bon déroulement de cet important événement.