La parole à …. M. Carlos Freitas expert international de tir à l’arc

C’était un stage technique de haut niveau permettant aux bénéficiaires de devenir entraîneur de niveau 1 dans le domaine du tir à l’arc. Il y’avait aussi un autre point important mettant l’accent sur la pratique de ce sport par la gent féminine et ainsi contribuer à l’émancipation féminine via par le sport

Ce sport a un excellent avenir devant lui, les tireurs de la FDTA sont des sportifs doués. Ils ont les talents, les compétences, la volonté et le soutien du SEJS et du comité olympique, qui sont autant d’atouts pour réussir avec succès et surtout Mme Aicha Garad, présidente du comite National Olympique et Sportif Djiboutien qui soutien et suit de prêt les activités de la fédération.

Je voudrais souligner l’excellent travail réalisé par les dirigeants de la fédération en particulier son président M. Omar Youssouf Oma qui est à l’origine de la création de cette fédération dans le pays. La jeune fédération djiboutienne de Tir à l’Arc qui rejoint, il y a un an la World Archery, la fédération internationale de Tir à l’Arc, va faire un bon travail dans quelques années.